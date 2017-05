Edição 3044

Presos são transferidos

22 HORAS DE MOTIM EM ARAPOTIDois dias após o fim da rebelião de presos da carceragem de Arapoti, medidas como a remoção de alguns presos foram tomadas. Na segunda-feira (24), representantes do MP fizeram uma visita à Cadeia Pública de Arapoti para avaliar a situação dos condenados e que aguardam vaga em penitenciárias do estado. De acordo com os agentes carcerários, dos 76 detentos, seis foram realocados em Jaguariaíva. O motim que durou 22 horas, teve início quando presos viram a oportunidade de render e fazer um agente carcerário refém.Página 7no sábadoGrave acidente registrado na manhã de sábado (22) tirou a vida de Jefferson de Lima, de 21 anos. A ocorrência foi registrada na PR-151, próximo a Palmeira. A vítima estava em um Volkswagen Gol que ficou destruído após capotar. Segundo registros da Polícia Rodoviária, o carro parou em um barranco.página 7em carambeíPágina 4TROCA DE CONHECIMENTOSOs presidentes da AMCG, José Sloboda - Juca -, e do CimSaúde, Osmar Blum, prefeitos de Jaguariaíva e de Carambeí, respectivamente, estiveram em entidades do Estado do Paraná de referência no desenvolvimento regional. Em Cascavel, os gestores visitaram a Associação de Municípios do Oeste do Paraná (Amop) além dos Consórcios de Saúde (Cisop) e do Samu (ConSamu).página 3PARANÁ COMPETITIVOOs investimentos atraídos pelo programa de incentivos Paraná Competitivo contribuíram para aumentar a participação do Estado na geração de vagas na indústria e foram responsáveis, inclusive, por sustentar o emprego em alguns setores no País. Em pelo menos dois deles – papel e celulose e fabricação de pneus – o Paraná, sozinho, gerou mais vagas do que todo o Brasil nos últimos anospágina 3PARANAENSE SÉRIE OUROEm jogo válido pela terceira rodada do Paranaense Série Ouro, (a segunda para o Caramuru), o alvinegro castrense viajou no sábado (22) até Toledo, em busca da primeira vitória na competição, mas acabou sendo superado. A perspectiva de pré-jogo era boa, no entanto, a equipe voltou para a casa com o gosto amargo da derrota pelo placar 3 a 1.página 5destaquePágina 5carambeíMoradores de uma chácara na localidade de Catanduvas, em Carambeí, passou momentos de terror durante a tarde de sábado (22). Homens armados invadiram o local, fizeram as pessoas de refém e depois fugiram levando dinheiro, pertences e veículos das vítimas.página 7RODOVIA PR-151Diversas equipes de trabalho executam as obras de duplicação na PR-151, em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais. A partir do km 258, nas proximidades do trevo de acesso ao município, o motorista que passa pelo local pode observar a execução de diferentes serviços de limpeza, terraplanagem, drenagem e colocação das primeiras bases de pavimento em diferentes trechos da rodovia.Com investimento de R$ 25,6 milhões nesta etapa, as obras da concessionária CCR Rodonorte dão continuidade à duplicação entre Ponta Grossa sentido Jaguariaíva. Todas as etapas são acompanhadas e fiscalizadas pelo (DER-PR).página 5FLAGRANTEPolícia Militar de Castro prendeu rapaz de 24 anos, suspeito de roubar um veículo. O crime ocorreu por volta de 15 horas de sábado (22), no Bairro Morada do Sol, em Castro. Segundo a PM, o marginal portava uma arma de fogo e abordou o condutor de um Chevrolet Tracker, anunciando o assalto e roubando o automóvel. Durante a fuga houve colisão e troca de tiros, até a sua prisão.página 7