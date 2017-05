Edição 3045

'Baleia Azul' leva autoridades agirem

Preocupados com o envolvimento de adolescentes e jovens no ‘jogo baleia azul’, profissionais das áreas de Saúde e Educação de Castro se reuniram essa semana para discutir formas de orientar e ajudar, tanto o público alvo do jogo, como suas famílias. Uma das primeiras atividades agendadas é um encontro para capacitação de psicólogos, assistentes sociais e médicos psiquiatras que atuam nas Secretarias Municipais de Saúde, Educação e da Família e Desenvolvimento Social, com uma psicóloga convidada pelo município. A ideia da reunião, que está agendada para a sexta-feira (5), é a abordagem do tema e preparação dos profissionais que trabalharão com os jovens e suas famílias. Para a secretária de Saúde de Castro, Maria Lidia Kravutschke, o assunto precisa ser abordado, e, as formas de prevenção e tratamento, trabalhadas de forma coletiva.página 5100% paranaenseO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento reconheceu oficialmente nesta quarta-feira (26) a primeira raça bovina totalmente paranaense. É a Purunã, desenvolvida pelo Iapar, órgão estadual de pesquisa agropecuária. O governador Beto Richa presidiu o evento, realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Alexandre Orio Bastos, entregou ao governador a portaria que reconhece a raça e dá autonomia aos criadores para expansão do rebanho no País.página 4LOCALNa tarde de quinta-feira (27), associados da Acecastro aclamaram o novo presidente da entidade. O empresário Anderson Gomes (Real Informática) presidirá a associação até o mês de abril de 2018. Ele ocupa o cargo deixado por Alessandro Marques Figueira, eleito no ano passado.página 3segurançaDuas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido no começo da semana na região de Palmeira, PR-151. A colisão envolveu dois veículos, entre eles um carro modelo Gol e uma ambulância do Estado do Paraná. Apesar do estrago dos veículos, as vítimas tiveram ferimentos leves.página 9esporteA diretoria do Operário apresentou um reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Athos, de 36 anos, que veio do Veranópolis, onde disputou o Gauchão 2017. O jogador foi formado nas categorias de base do Grêmio e do Internacional (RS).página 6no sábadoAlegra Foods Caramuru Castro Futsal continua em busca de sua primeira vitória no Campeonato Paranaense, Série Ouro. A equipe empatou na estreia e acabou perdendo em seu segundo jogo, mas, de acordo com o técnico Emerson Pilati, o Garfinho, os três pontos da vitória podem vir nesse sábado (29), quando o time recebe o Cascavel em casa.página 6capturado em castroPolícia Civil de Castro realizou prisão nessa semana, após o Setor de Inteligência da Civil de São Paulo repassar informações sobre um criminoso, considerado perigoso no meio policial. O nome do marginal não foi divulgado pelas autoridades, somente as iniciais e idade; W.H.S.L.S, 28 anos.página 9na abertura da expofrísia 2017A solenidade de abertura oficial da 12ª Expofrísia, ao final da tarde de quinta-feira (27), reuniu lideranças da região, além de expositores. Dentre as autoridades, destaque para o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, representando o Governador Beto Richa. Presentes também o prefeito de Carambeí, Osmar Blum; deputado Márcio Paulik e o vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul-BRDE-, Orlando Pessuti. No seu discurso, Norberto Ortigara destacou o orgulho que representam os agricultores para o Estado e destacou a colheita recorde de grãos e a alta qualidade. página 4CAMPOS GERAISFaz mais de um mês que o Outono chegou e, já nos primeiros dias da nova estação, a temperatura baixou, mostrando aos paranaenses que os próximos meses prometem dias gelados. No entanto, será nessa sexta-feira (28) que a temperatura cairá mais, ocilando pela manhã entre 3 a 4 graus nos Campos Gerais. página 5TIBAGIPolícia Civil de Tibagi investiga o primeiro assassinato do ano em Tibagi, que vitimou Alan Junior Santos da Silva, de 28 anos. Ele foi encontrado morto na rua Álvaro Martins, com pelo menos dois ferimentos provocados por tiros.página 9dia todoPágina 5POLÍTICAPágina 3Página 4