Edição 3046

NA br 277Depois dos bons números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, em relação a acidentes verificados no final de semana e feriado, a BR – 277 registrou grave acidente na quinta-feira (4) que vitimou Juliana Di Carla Pacheco, de 41 anos. Ela era casada, morava e trabalhava na cidade de Palmeira.página 9Equipe do Caramuru Futsal continua firme lcom o propósito de conquistar a primeira vitória no Campeonato Paranaense – Série Ouro. Na noite de quarta-feira (3), os castrenses receberam a equipe do Foz Cataratas, e empataram.página 5No mês de maio, vários países, incluindo o Brasil, aderem ao movimento ‘Maio Amarelo – Atenção pela Vida’. Nesse sentido, a participação e desenvolvimento de campanhas de conscientização e atividades que possam despertar conhecimentos sobre o assunto, vem partindo tanto de órgãos de governos, como empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada.Página 5SUCATAInicia nesta terça-feira (2) a vistoria dos lotes de 1.158 veí-culos apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual, que serão leiloados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Até 17 de maio, as empresas interessadas podem verificar as condições dos 106 lotes de sucatas que serão vendidas no dia seguinte (18), no auditório do Edifício Sede DER, em Curitiba.página 9PIRAÍ DO SULA posse do novo prefeito de Piraí do Sul, José Carlos Sandrini e de sua vice, Ludi Meri Raymundo, será realizada na noite desta sexta-feira (5). A solenidade está marcada para as 20 horas, no Auditório Antônio Franquim Neto (antigo Gralha Azul). O novo chefe do Executivo e a vice-prefeita foram eleitos com 5.776 votos, 40,86%, nas eleições suplementares de 2 de abril.página 3Página 4festa da colheita em tibagiDesde quinta-feira (04), está aberto o prazo para que igrejas, entidades, associações e instituições de ensino do município indiquem suas candidatas ao posto de Princesa da XVIII Festa de Ação de Graças pela Colheita. A festividade acontecerá entre os dias 4 e 5 de agosto. O concurso é destinado a meninas de quatro a sete anos para a categoria mirim e de 14 a 18 anos para categoria jovem. página 4com exaustoresOs problemas ocasionados pela superlotação de presos está aos poucos sendo resolvidos pelo Departamento Penitenciário de Castro. Nas últimas semanas, cerca de seis exaustores que tem a função de jogar o ar quente para ‘fora’ das celas, foi adquirido.A medida foi tomada pelo Depen, com auxílio do Conselho da Comunidade da cidade, uma vez que o calor dentro da carceragem é grande, pois o local está superlotado.página 9'CORRIDA DA ROÇA'A primeira etapa do Circuito Corridas na Roça será disputada neste domingo (7), no Buraco do Padre, com 400 inscritos. Serão 300 corredores, 98 na corrida de 12 quilômetros e outros 202 na corrida de seis quilômetros. Aproximadamente 100 pessoas farão a caminhada de cinco quilômetros. O público total esperado é de cerca de 1 mil pessoas.página 5em tibagiO associativismo e o desenvolvimento comunitário estão entre as bandeiras que ganham força em projetos e ações apresentadas pela vereadora Helen Cristina Pereira, de Tibagi.página 3