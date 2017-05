Edição 3047

Sandrini toma posse e anuncia 'secretariado'

EM PIRAÍ DO SULA solenidade de posse do prefeito eleito de Piraí do Sul, José Carlos Sandrini (PHS), e também da primeira mulher como vice-prefeita da cidade, Ludi Meri Raymundo, lotou, na sexta-feira (5), o salão do antigo Gralha Azul. Durante o seu discurso, José Carlos Sandrini surpreendeu ao anunciar os nomes dos novos secretários.página 3COM MINISTROReunir a cadeia produtiva do milho para discutir estratégias de comercialização, políticas e técnicas de produção, esse é o objetivo do 'Fórum Mais Milho'. Realizado pela Abramilho, em parceria com a Associação dos Produtores de Soja do Brasil (Aprosoja) e Associação dos Produtores de Sementes do Mato Grosso (Aprosmat), o evento acontece em Castro, no dia 1º de Junho.página 5Moradores da região central de Carambeí se assustaram ao ficarem sem energia elétrica no amanhecer de sábado (5). A luz ‘caiu’ devido a um acidente que envolveu um Corsa Pickup e derrubou três postes.Página 7jaguariaívaQuatro pessoas foram detidas pela Polícia Militar de Jaguariaíva, suspeitas de envolvimento em uma série de crimes ocorridos na cidade. Com ele, objetos irregulares foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia local.Página 7PATRULHA RURALNa segunda-feira (8), o deputado estadual Marcio Pauliki em conjunto com o Governo do Estado, realizou a entrega de maquinários que integram a Patrulha Rural. Estes equipamentos serão utilizados na conservação de estradas rurais para 22 municípios reunidos em três consórcios. São equipamentos como escavadeira, trator de esteira, rolo compactador, motoniveladora, caminhão, carreta para transporte do maquinário e caminhões basculantes.página 4CIDADANIA FISCALO Programa Nota Paraná ultrapassou no fim de semana a marca de meio bilhão de reais em créditos e prêmios disponibilizados aos participantes. Lançado pelo Governo do Estado em agosto de 2015, o programa de cidadania fiscal mudou o comportamento do consumidor e estimulou o pedido de emissão de documentos fiscais nas compras de varejo.página 6A Sicredi Campos Gerais assinou na segunda-feira (08), convênio com a Prefeitura de Castro para oferta de crédito consignado para os servidores públicos municipais. Entre as vantagens está o empréstimo com taxas de juros abaixo do mercado e pagamento em até 96 meses, além de participação nos resultados da cooperativa.página 5Parece que uma promessa antiga dos governos municipal e estadual a população castrense, finalmente vai começar a sair do papel. Trata-se da construção do Contorno Norte – obra que fará a ligação entre as rodovias PR-151 e PR-090 (Distrito Industrial I e II).página 4O prefeito Rildo Leonardi recebeu na sexta-feira (05), a visita do deputado estadual Alexandre Curi (PSB) em seu gabinetee enalteceu a atuação de Curi à frente da Assembléia Legislativa e lembrou que o deputado sempre trouxe muitos recursos para Tibagi.página 3MAIO AMARELOO lançamento do movimento ‘Maio Amarelo’, pela Secretaria de Segurança Pública de Castro, quer através de atividades conscientizar e orientar a população para a redução do número de acidentes de trânsito.página 4Página 7