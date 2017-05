Edição 3048

Duas histórias de vida e superação

EXPECTATIVA É OTIMISTA

Metade dos brasileiros irão comprar presentes

Civil recupera carreta roubada

Projeto prevê 5% de vaga para idosos e deficientes

Vereador conhece Câmara castrense

Novas escolas já integram

'Boina Preta' na Calpar

Basquete' encara campeões

mãesPara celebrar o Dia das Mães, o Página Um foi buscar histórias de superação, vida e fé de duas mães. A primeira foi registrada na região de Catanduvas, em Carambeí, que conta a saga de uma mulher de fibra e coragem, capaz de abrigar sob o mesmo teto, nove filhos. Em Castro, a poucas quadras da redação, testemunhamos a superação de uma médica, diagnosticada com câncer de mama, hoje curada. Com tenacidade e força interior da qual só os fortes são capazes, superou a fase dolorosa imposta por uma terrível doença e ainda foi capaz de servir de exemplo para outras mulheres.páginas 10 e 11O comércio castrense espera com expectativa pela chegada do Dia das Mães – data considerada a segunda melhor do ano para os comerciantes, ficando atrás somente do Natal. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), Anderson Gomes, as vendas no município devem superar as realizadas no mesmo período do ano passado, ainda que timidamente.página 9PESQUISA MOSTRAPesquisa de intenção de compras revela que 47% dos brasileiros pretendem comprar presente neste de Dia das Mães. É um empate técnico em relação aos entrevistados que não comprarão (49%). O que os consumidores não sabem é o peso do imposto nos presentes. O perfume, por exemplo, são 78,99% de tributos imbutidos.página 9EM CASTROPolícia Civil de Castro recuperou durante a semana um caminhão modelo Volvo que havia sido tomado de assalto. O motorista do veículo foi feito refém durante a ação, sendo amarrada ee abandonado em um matagal. De acordo com os policiais, três homens armados anunciaram o assalto.Página 7RESTAURANTESRestaurantes, lanchonetes e bares – inclusive os das praças de alimentação de shoppings, terão de destinar 5% dos lugares para uso exclusivo de grávidas, idosos e deficientes. É o que prevê o projeto de lei do deputado Nereu Moura.página 3DIRETO DE MAFRAA sessão de 10 de maio foi prestigiada pelo vereador Abel Bicheski (Belo), que veio à Castro para conhecer a estrutura física da Câmara castrense que servirá de modelo para a construção do novo prédio do legislativo de Mafra.página 3'ESCOLA 1000' EM CASTRONa terça-feira (9), a escola estadual do Jardim das Araucárias, em Castro, reuniu membros da Associação de Pais e Mestres para a assinatura do contrato para início das obras de reformas, através do projeto Escola 1000, do Governo do Paraná. Durante o ato da assinatura, foi registrada também a presença da chefe do Núcleo Regional de Educação em Ponta Grossa, Maria Izabel Vieira.página 5NESSE SÁBADONeste sábado (13) o 5° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (CMEC) de Castro irá realizar solenidade de entrega da Boina Preta e de comemoração do Dia da Arma de Cavalaria. A cerimônia ocorrerá na Sede da empresa Calpar, e está marcada para iniciar às 10h30, com solenidade militar.'FalcãoPágina 5