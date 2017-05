Edição 3049

Castro vacina mais de 9 mil

SISMUCA: SINDICALIZADOS AGUARDAM A JUSTIÇA

Mãe é presa com droga em fundo falso

'Maio Amarelo': Bombeiros simulam acidente com carro

Troca Saudável reinicia já nessa quinta-feira em Carambeí

LOJAS MM REINAUGURA EM PIRAÍ

Lojas Americanas é alvo de ladrões

Castro recebe, hoje, projeto conexão cultural tigre

Roubam carro enquanto fazem test drive

Desembargador do TRE visitou Fórum Eleitoral

bISPO DE jACAREZINHO VISITA PREFEITO DE jAGUARIAÍVA

IAP nomeia comitê de apoio aos municípios

Expo Palmeira bateu recorde

no 'dia d' foram mais de 800 milMais de nove mil pessoas já tomaram a vacina contra a gripe nos postos de saúde de Castro. No entanto, ainda faltam pouco mais de quatro mil para serem imunizadas, a maioria delas crianças e profissionais de saúde.No sábado (13), aconteceu a mobilização nacional para vacinação e todos os postos de saúde do município permaneceram abertos, no entanto, segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Marielen Wieczorek Nocera, a procura foi baixa.Página 5Página 3NA CARCERAGEMMulher de 51 anos foi presa em flagrante por policiais civis em Telêmaco Borba, na última semana, ao tentar entrar na Cadeia Púbica da cidade com cerca de um quilo de maconha para entregar ao seu filho, que está preso. De acordo com a polícia, os agentes desconfiaram e, na vistoria, chegaram até o fundo falso de uma bolsa que armazenava a droga.página 7Movimento Maio Amarelo, ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil que coloca em pauta o tema segurança viária, pretende mobilizar toda a sociedade para o alerta de acidentes de trânsito. Em Castro, o Corpo de Bombeiros participou da campanha e realizou, na tarde de domingo (14), no Parque Lacustre, simulado de acidente de trânsito. “A proposta é chamar atenção da sociedade para as mortes no trânsito de todo o mundo”, explicou o 2° tenente Ribeiro.página 7Página 5Na sexta-feira (12) a Lojas MM reinaugurou sua nova loja na cidade de Piraí do Sul. A rede que está presente na cidade há 17 anos, apresentou uma nova estrutura, moderna, dentro de um conceito inovador entre as lojas do setor. Segundo a diretoria da rede, Piraí do Sul foi uma das cidades selecionadas para estar no planejamento estratégico da rede.página 4CÂMERAS FLAGRAMPolícia Civil de Castro busca informações sobre o roubo registrado na cidade, na tarde de domingo (14), quando uma dupla armada entrou na ‘Lojas Americanas’ e levou dinheiro do cofre, além dos criminosos amedrontarem funcionários e clientes, fazendo-os reféns.página 7Página 5ARAPOTIPágina 7CADASTRO BIOMÉTRICONa tarde de sexta-feira (19), o desembargador Luiz Taro Oyama, vice-presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná esteve em visita ao Fórum Eleitoral de Castro. O objetivo do encontro serviu para uma inspeção e regularidade do cadastro de biometria que está sendo realizado no município, desde 3 de abril e que irá se estender até 24 de novembro.Página 3Página 4ICMS ECOLÓGICOPágina 4O último dia da IX Expo Palmeira e IV Feira de Agronegócios, foi visivelmente o mais movimentado entre os três dias de festa, resultado dos shows de renome.página 4