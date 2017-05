Edição 3050

Portaria pode extinguir Fórum

EM TIBAGIPortaria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, publicada na manhã desta terça-feira (16), pegou os funcionários do Fórum Eleitoral de Tibagi de surpresa. A decisão põe em risco a permanência do município como Zona Eleitoral. Desta forma, os eleitores da cidade poderão ter que se dirigir a outra cidade para serviços do cartório eleitoral. Segundo o chefe do cartório de Tibagi, Jaime Nunes Filho, a decisão exige que a Zona Eleitoral tenha no mínimo 17 mil eleitores para que continue sendo considerada. Para Jaime, a determinação vem num momento decisivo para o município que passa por um processo de revisão da biometria de seu eleitorado. Se Tibagi não conseguir fazer a revisão de no mínimo 17 mil votantes, a 17ª Zona Eleitoral será extinta.página 4Carambeí atingiu 85,38% de vacinação contra a gripe Gripe Influenza A (H1N1), Influenza A(H3N2) e Influenza B, na campanha que segue até o dia 26 de maio.Tibagi é o segundo município com maior cobertura, com 78,92% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde.página 4Durante deslocamento de presos de Ponta Grossa a Cacequi (RS), na manhã de quinta-feira (18), duas viaturas, uma delas da Polícia Civil, acabaram se envolvendo em grave acidente. Três pessoas, entre elas dois policiais, foram levados para o hospital em estado grave.página 9Está agendada para hoje (19) audiência em que o governador Beto Richa vai oficializar a liberação de recursos de R$ 30 milhões para Ponta Grossa. O repasse foi conquistado pelos deputados Marcio Pauliki e Plauto Miró Guimarães Filho, e será aplicado em obras de infraestrutura, como pavimentação. Os recursos são provenientes do programa Paraná Urbano e serão liberados em três etapas.página 3após 54 anosLeodina Antônio Dias, de 74 anos, moradora de Sengés, reencontrou a família graças à ajuda do soldado Nilson Ferreira, pertencente a 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar. O reencontro das irmãs, marcado por muita emoção, ocorreu na casa de Leodina, na Vila São Pedro, Nilson e seu parceiro de equipe, soldado Vanderson Braz, realizaram diligências no município.página 9projeto de reforma administrativaAs críticas feitas pelo ex-prefeito interino de Piraí do Sul, Márcio Flávio da Silva - Márcio do Gás – (PMB), hoje na condição de presidente da Câmara Municipal, ao encaminhamento de requerimento de retirada de seu projeto de reforma administrativa, teve resposta à altura pelo atual governo municipal. Em nota à imprensa, encaminhada à redação do Página Um na tarde de quinta-feira (18), a Secretaria Municipal de Comunicação informou que o principal motivo por não levar adiante o projeto foi o não cumprimento das exigências legais.página 3brasíliaPágina 3PIRAÍ DO SULPágina 5O Museu Histórico Edmundo Mercer Júnior abriu esta semana a exposição “Reflexão”, um retrato da comunidade afrodescendente do município para homenagear o Dia Internacional do Museu, comemorado na quinta-feira (18) e participar da Semana Nacional dos Museus.página 4MÉRITO INDUSTRIALNa segunda-feira (22) os sócios-administradores do grupo empresarial familiar Calpar, Dionísio Bertolini e José Bertolini, irão receber a Medalha do Mérito Industrial. A honraria é concedida anualmente pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) à personalidades que se destacam pelo empreendedorismo, ação em prol do desenvolvimento industrial, defesa dos interesses da livre empresa e manutenção de serviços de assistência e formação profissional dos trabalhadores.No caso da Calpar, segundo representantes do grupo, a homenagem está relacionada à contribuição que a empresa vem proporcionando ao desenvolvimento da região e estado onde está inserida.página 6Página 9NA cÂMARA MUNICIPALPágina 4esportePágina 5pesquisaPágina 6