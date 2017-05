Edição 3051

Vereador e advogado brigam em bar de Castro

PANCADARIA GERALO vereador de Castro Neto Fadel (PTB) está sendo acusado de agredir, a pontapés e socos, o advogado Dyoni Robert Da Conceição. A confusão que se tornou uma briga generalizada aconteceu na madrugada de domingo (22) num restaurante bar no ‘Morro do Cristo’. A agressão chegou até a delegacia de polícia e resultou em vários boletins de ocorrência. A Polícia Civil através do delegado Victor Loureiro investiga o crime, tratado como lesão corporal.Página 7APÓS TENTATIVA DE FUGAMilitares do Batalhão de Choque e Agentes do Departamento Penitenciário de Castro inspecionaram, na manhã de segunda-feira (22), a Cadeia Pública de Arapoti. Além da Operação Bate Grade que apreendeu objetos ilícitos das celas, eles também ajudaram a reforçar a segurança no local.De acordo com as informações do Depen foram encontrados 12 celulares, uma serra e carregadores.Página 7VACINAÇÃOPágina 5NOVAS VIATURASNa manhã de segunda (22), o secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, recebeu o prefeito e vice-prefeita de Tibagi, Rildo Leonardi (PMDB) e Helynez Ribas (PDT), vereadores da cidade e representantes da Associação Comercial e Industrial de Tibagi e do Conselho de Segurança do município.página 3NO PRIMEIRO QUADRIMESTREA produção de base florestal, com destaque para papel e celulose, fez com que a cidade de Telêmaco Borba, se destacasse na geração de empregos- com a abertura de 681 vagas e com isso, o município aparece entre as dez cidades do Paraná, entre as que mais geraram empregos formais na região.página 4AGUARDANDO LAUDOPágina 7SISTEMA DE ESGOTAMENTONesta terça-feira (23) a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Prefeitura de Castro devem assinar contrato de parceria para o desenvolvimento de obras de ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário do município.Com os serviços serão beneficiadas cerca de 1.400 moradores, que fazem parte das 350 famílias, moradoras dos bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Paula. O investimento será de mais de R$ 868,8 mil.página 5HOMENAGEADOSA Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) promove, a partir desta segunda-feira (22), mais uma edição da Semana da Indústria. Pelo sexto ano seguido, a entidade realizará solenidades em todas as regiões do Estado em alusão ao Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio. O primeiro evento, marcado por homenagens a empresários e empresas que prestam relevantes serviços para o desenvolvimento do setor industrial paranaense, aconteceu em Guarapuava.Página 4AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CASTROA Prefeitura de Castro através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano realizou nesta segunda-feira (22), na Câmara Municipal de Castro, Audiência Pública de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2017, que compreende aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.“De acordo com o relatório apresentado, a receita atualizada para o ano de 2017 é de pouco mais de R$ 191 milhões".página 3