Edição 3052

'Mérito Industrial' para Dionísio e José Bertolini

Baleado na UEPG

Sandro Alex critica acordo com JBS e exige providências

Sindicância isenta prefeito Rildo Leonardi

Engavetamento resulta em 6 mortes

Pauliki quer fim da tarifa mínima da água

Alegra promove festival

Iapó sobe e deixa secretaria ilhada

Mais de 7,5 mil já viajaram pelo Aeroporto Sant' Ana

Richa anuncia primeiro curso da Universidade Virtual do PR

Apreendida em bitrem 450 mil carteiras de cigarros

POLÍCIA AINDA OUVIRÁ TESTEMUNHAS DE BRIGA

Vacinação é prorrogada no Paraná

R$ 300 mi em investimentos

Vendas de carne de suíno sobe 36%

Homem morre soterrado por pilha de madeira

FIEP ENTREGA A HONRARIADentro das celebrações do Dia Nacional da Indústria, comemorado em 25 de maio, empresários ou empresas com destacada atuação pelo desenvolvimento da indústria paranaense foram agraciados com homenagens. Na região dos Campos Gerais, receberam a medalha do Mérito Industrial as empresas Braslumber, com sede em Telêmaco Borba, e Calpar, de Castro. Dionisio Bertolini, do Grupo Calpar, destacou, ao receber a medalha, que a homenagem da Fiep é motivo de honra, principalmente por ocorrer às vésperas do aniversário de 50 anos da Calpar. “Hoje somos a maior referência no que diz respeito ao calcário agrícola no país”, orgulhou-se. Ele fez questão ainda de agradecer ao irmão e sócio José, além de destacar o papel de toda a família para o sucesso da companhia.Página 5LADRõESNa noite de quarta-feira (24), lamentavelmente, houve tentativa de assalto no Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com o registro de uma vítima de arma de fogo. O acadêmico do curso de Pós-Graduação em Odontologia, Eric Dario Navarro, natural do Peru, recebeu um tiro no tórax.Página 7direto de brasíliaPágina 3tibagiSindicância aberta ainda no dia 16 de maio, para apurar o motivo do aparecimento do nome do prefeito Rildo Leonardi como beneficiário do subsídio do transporte escolar no Portal da Transparência, acabou por insentar o prefeito de qualquer irregularidade. De acordo com o que foi apurado, constatou-se de que teria havido um erro de digitação por parte da contadora e funcionária concursada hoje na Secretaria Municipal de Finanças. página 3são luiz do purunãEngavetamento gravíssimo deixou ao menos seis mortos, entre eles duas crianças, na tarde de quinta-feira (25) na BR-277. O acidente aconteceu no quilômetro 124 e causou lentidão no final da Serra de São Luis do Purunã. Viaturas do Siate foram acionadas para atender os feridos. Um deles, de 30 anos, foi encaminhado ao Hospital do Rocio, mas ainda não há confirmação do seu estado de saúde.página 7COM mounirO deputado estadual Marcio Pauliki reiterou nessa semana o pedido ao presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, para o fim da cobrança da tarifa mínima de água.Página 3Página 4EM CASTROO volume de chuva que caiu recentemente em Castro e na região acabou mudando o cenário em alguns pontos da cidade. Por exemplo, como não é raro acontecer, as águas do Rio Iapó transbordaram pelo Balneário Dr Libânio Cardoso (Prainha), inundando as ruas vizinhas e passagens internas, deixando, por exemplo, o prédio público da Secretaria Municipal de Esporte totalmente ilhado.página 7Na manhã de quinta-feira (25) o Aeroporto Sant’Ana recebeu duas operações simultâneas, completamente diferentes. Uma aeronave executiva trouxe o governador do Paraná, Beto Richa, enquanto outra encaminhou uma criança com queimaduras graves. Até hoje mais de 7 mil passageiros passaram por aeroporto.página 3Página 3Página 7Página 7'influenza'Página 3palmeiraNa terça-feira (23) o prefeito Edir Havrechaki, junto com o secretário de indústria e comércio, Jaudeth Hajar, e o vereador Marcos Ribas, estiveram em Curitiba para apresentar os dois projetos de energia limpa.página 4Página 4Página 7