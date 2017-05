Edição 3053

'5º Fórum Mais Milho' trará Maggi '

ministro em castroPresente no 5º Fórum Mais Milho, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fará a palestra de abertura do evento que acontece em Castro na quinta-feira, 1º de junho. Antes, acompanhado do governador Beto Richa e atutoridades, percorrerá indústrias instaladas no município, a exemplo da Evonik, Alegra e Cargill.Página 5Página 7Página 7a facadaPolícia Civil de Castro está mobilizada à procura do principal suspeito de morte de Cledilmara Martins, 26 anos, ocorrida no último final de semana. Trata-se de um caso de feminicídio, onde a vítima é a ex-mulher, golpeada a facadas. A situação foi registrada por volta das 23h30 de sábado (27), no Jardim Bela Vista.Página 7EM CASTROMulher de 34 anos, que não teve o nome divulgado, acabou se dando mal na noite de domingo (28), em Castro, isso porque dentro de sua bolsa foi encontrado um crânio. A situação é bastante inusitada, mas foi registrada pela Polícia Militar. O crânio foi encontrado no meio dos seus pertences durante consulta médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.Página 5para as estradas paranaensesOs deputados Marcio Pauliki e Luiz Claudio Romanelli estão protocolando juntos, com o apoio de dezenas de parlamentares, requerimento para que o governo do estado interceda junto às concessionárias de pedágio para a isenção das motos e motocicletas. O pedido tem por base o impacto zero que as motos e motocicletas causam nas rodovias. Os deputados buscam assinaturas dos demais parlamentares de todas as bancadas por entender que é uma bandeira que deve ser levantada de forma suprapartidária. Página 3Página 3Página 7PALMEIRAPeça de teatro 'Num Reino não tão distante', que será encenada hoje (30) no Ginásio de Esportes Durval Antonio de Freitas, em Palmeira, irá abordar a Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.Página 4tibagiO programa Recicla Tibagi comemorou na segunda-feira (29), aniversário de oito anos de fundação. Mas, a festa foi no sábado, na sede do Recicla, com a presença de alguns associados, funcionários da Prefeitura, secretários e autoridades locais.Página 5PONTA GROSSAA rua Carlito Tozetto foi fechada por moradores da Vila XV, em Ponta Grossa, em sinal de protesto na tarde de segunda-feira (29). A ação dos populares aconteceu devido a morte do catador de materiais recicláveis, Pedro Camargo, 43 anos.Página 7