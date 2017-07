Edição 3054

Na quinta-feira (1), uma passeata pela rua Dr. Jorge Xavier da Silva encerrou as atividades do ‘Maio Amarelo’, promovido pela prefeitura de Castro, em parceria com Detran.



Prefeito Braz é multado



'É preciso diversificar a cultura do milho', diz Maggi

Pauliki pede nomeação de concursados

Ministro elogia planta da Alegra e ganha placa pela visita

Outra loja assaltada

Desaparecido é encontrado na Prainha

Sandrini visita Pauliki e pede por Piraí do Sul

Governador destaca novos investimentos

Carnê de IPTU já começou a ser entregue

Caramuru vai a Campo Mourão em busca da vitória

Bombeiros de Jaguariaíva ganham nova sede

Colisão em árvore deixa dois mortos

Tabagismo movimenta escola

LADRÕES ROUBAM Autmóvel E CAPOTAM

Maio amareloPágina 5IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃOO prefeito de Arapoti, Braz Rizzi, além de um servidor municipal, receberam duas multas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O valor individual é de R$ 725,48, totalizando a sanção, para cada um, em R$ 1.450,96. As razões foram irregularidades na Tomada de Preços nº 5/2013Página 3REDUÇÃO DE 1% DE JUROS NO PLANO SAFRA É ANUNCIADO POR MINISTROAntes de abrir em Castro o ‘5º Fórum Mais Milho’, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento visitou na manhã de quinta-feira (1º) a unidade de produção da Alegra Foods, onde teve a oportunidade em conhecer a planta pertencente às cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, a qual teceu elogios a sua modernidade. À tarde, participou como debatedor, da discussão ‘Como Agregar Valor ao Milho’, em painel que teve como lugar o Centro Cultural Castrolanda, ao lado do Memorial de Imigração Holandesa. Páginas 2, 5 e 6NO PLENÁRIONovos agentes penitenciários, policiais militares e civis e profissionais para o Instituto Médico Legal (IML) para a região. Essa foi a reivindicação do deputado estadual Marcio Pauliki ao secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, que esteve apresentando o balanço das finanças do primeiro quadrimestre deste ano na sessão de quarta-feira (31) na Assembleia Legislativa.Página 3CENTRO DE CASTROPopulação castrense está preocupada com ação criminosa de bandidos que não temem, nem em plena luz do dia, praticarem roubos. Eles entram nas lojas em meio ao movimento, muitas vezes sem nem ao menos esconderem os rostos. Nos últimos meses foram registrados em Castro várias ações dessa natureza. A redação entrou em contato com o estabelecimento e ouviu uma das funcionárias.Página 9Ação dos BombeirosDepois de quase dois dias de buscas, equipes do Corpo de Bombeiro localizaram o corpo de um homem que teria pulado da ponta da Prainha. Após retirarem o corpo, os militares identificaram que tratava-se de Valdivino de Oliveira Silva, mesmo homem dado como desaparecido pela família no último final de semana. Além das autoridades de segurança, o Instituto Médico Legal, de Ponta Grossa, esteve no local.Página 9POLÍTICAPágina 3Para o paranáPágina 3Em CastroDesde terça-feira (30), começou a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em Castro. Os carnês podem ser retirados no antigo prédio do colégio Vicente Machado, na praça Manoel Ribas, até o dia 12 de junho. Depois desse prazo, o documento só poderá ser retirado na prefeitura.Página 5GERALPágina 5REGIÃOPágina 4NA MADRUGADADe acordo com o boletim da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 2 horas. A vítima identificada como Luiz Rogério Portela teria perdido o controle da direção de seu carro, um Fiat Strada, e acabou saindo da pista. Diante da situação, o veículo capotou, batendo em uma árvore. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encaminharam a vítima para o hospital.Página 9CARAMBEÍQuase 300 alunos estudantes dos quintos anos das escolas municipais de Carambeí participaram no dia 31 de maio de atividade especial alusiva ao dia de combate ao fumo. Foi mais uma edição da Gincana Antitabagismo, que contou com o trabalho das equipes de técnicos de duas secretarias.Página 4Página 9