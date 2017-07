Edição 3055

Castro é denunciada por 'cobrança ilegal'

Rádio AM com os dias contados

Carambeí e Tibagi oferecem transporte

'Ong Teto' quer construir casas para carentes

Deputados cobram superlotação

Pescador tropeça em corpo

CARAMBEÍ HOJE: ENCONTRO DISCUTE MANANCIAIS E QUALIDADE DA ÁGUA

Caramuru amarga nova derrota

Homem sai ileso de capotamento

Quatro morrem nas rodovias da região

Guincho destrói carro de família

Criminalidade faz autoridades agirem

Operário vence XV de Piracicaba

TAXA NO IPTUO Observatório Social de Castro denunciou ao Ministério Público a prefeitura da cidade por cobrança indevida de taxa de combate a incêndio, inclusa ilegalmente no Imposto Territorial Urbano (IPTU). Como o combate a incêndios é feito pelo Corpo de Bombeiros, que se submete ao poder estadual, os municípios não podem criar uma taxa destinada a custear ações de prevenção ao fogo. Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), municípios não podem assumir funções estaduais, como instituir taxa de incêndio. A taxa questionada foi lançada no carnê de todos os proprietários de imóveis da cidade e é inconstitucional.Página 545 CidadesTotal de 45 cidades do Paraná assinaram na segunda-feira (5), ao lado do governador Beto Richa e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, no Palácio Iguaçu, o termo de adaptação de outorgas que permite a migração de emissoras de rádio AM para a faixa FM. O Paraná é o quinto estado a participar do mutirão de migração promovido pelo Ministério. Nesta etapa, 45 emissoras paranaenses farão a mudança, de um total de 161 que fizeram o pedido.Página 3BIOMETRIAA exemplo de Carambeí, a prefeitura de Tibagi também disponibiliza, desde segunda-feira (5), transporte para eleitores do município que moram no interior e ainda não fizeram a revisão biométrica. O prazo para o cadastramento da biometria, que é obrigatório termina dia 23 de junho.Página 4Local‘Qual seu papel na construção da nossa cidade?’. Essa é a pergunta do slogan da 'Ong Teto', organização que atua no Paraná e que por meio do engajamento comunitário e mobilização de voluntários na construção de moradias mais dignas, quer trazer a alegria a 22 famílias castrense.Página 5Na assembléiaOs três deputados eleitos por Ponta Grossa apresentaram nesta segunda-feira (5) requerimentos em que pedem explicações sobre a superlotação do Cadeião Hildebrando de Souza e o atraso para o início da construção da Casa de Custódia. Os pedidos dos deputados Plauto Miró Guimarães Filho (DEM), Márcio Pauliki (PDT) e Péricles de Mello (PT) são destinados ao secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita de Oliveira, e ao secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão de Mattos Leão Júnior.Página 3SegurançaPescador que passava pelas proximidades do Colégio Agrícola, em Castro, tomou um susto na tarde da última sexta-feira(2), quando tropeçou em um corpo. De acordo com informações, o corpo estava na beira do lago. Logo que o homem achou o cadáver acionou as autoridades policiais que estiveram no local.Página 7Página 4Em campo mourãoNo sábado (3) o Caramuru Futsal foi até Campo Mourão para realizar o jogo válido pela oitava rodada do Paranaense. A delegação viajou confiante para a partida, porém, o grupo retornou para Castro com resultado negativo de 4 a 0. Com início bastante pegado, o jogo esteve mais favorável à ACMF, que abriu o placar com Alanzinho, após assistência de Marcelo em rápido contra-ataque. O segundo gol também foi dos donos da casa, que fecharam o primeiro tempo em 2 a 0.Página 4PRÓXIMO A TIBAGIHomem, de 46 anos, ‘nasceu de novo’ depois de escapar ileso de capotamento na manhã de segunda-feira (5), na BR – 376, em Tibagi. Segundo registros o acidente aconteceu por volta das 8 horas, no quilometro 425 na rodovia.Página 7SegurançaPágina 7IRRESPONSABILIDADEMãe, filha e neto por pouco não perderam a vida na noite da última sexta-feira (2), devido a irresponsabilidade de um motorista de guincho. A plataforma para puxar carros atingiu o veículo em que os três estavam, deixando o carro destruído e um dos passageiros em estado grave no hospital. A situação foi registrada na Rodovia do Café, perto do pedágio de Tibagi. De acordo com a polícia, o motorista fugiu do local do acidente e está sendo procurado, não só pelas autoridades policiais, como pelos familiares das vítimas que ficaram revoltados com a atitude do homem.Página 7EM TIBAGIPágina 7Em casaOperário venceu o XV de Piracicaba na tarde de domingo (4), pela terceira rodada do Grupo A15 da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou em 1 a 0. Com o resultado, o Fantasma segue na segunda colocação do grupo, com seis pontos.O alvinegro começou o primeiro tempo atacando mais que o adversário e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos após tabela de Athos e Lucas Batatinha, com Jean Carlo recebendo livre marcando.Na segunda etapa, foi a vez da equipe visitante pressionar, mas sem sucesso.