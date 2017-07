Edição 3056

Chuva alaga agora o frio!

Amantina, aos 117 anos, fez seu recadastramento

Richa libera R$ 5 milhões para Tibagi

Policial morre em colisão

Reitores ganham mais que ministros do STF

Conselho Tutelar de Carambeí discutiu direitos

Vacinação é estendida para públicos específicos

ACUSADOS DE FURTAR SACOS DE CIMENTO SÃO SOLTOS PELA JUSTIÇA

PERSEGUIÇÃO ACABA COM DOIS HOMENS PRESOS

Cidade do Leite recebe Festival de Carne Suina Alegra Foods

O número de cidades paranaenses que sofreram prejuízos causados pelas chuvas desde o início da semana subiu para 33, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual.Castro (foto) decretou 'Situação de Emergência', mas outros municípios a exemplo de Piraí do Sul, Carambeí, Jaguariaíva, Palmeira e Ponta Grossa também estão sofrendo com as fortes chuvas. Se não bastasse o tempo ruim, o frio chega com intensidade a partir de hoje em toda a região.Página 4 e 5JAGUARIAÍVA: Várias pontes cairamCarambeí: Prefeito Osmar Blum percorreu áreas atingidasCidadã exemplarMesmo a Constituição Federal garantindo o voto facultativo para maiores de 70 anos, em Tibagi, Amantina Santos, de 117 anos, não economizou esforços e procurou o Fórum Eleitoral para fazer seu recadastramento biométrico.Página 3Para infraestruturaO prefeito Rildo Leonardi recebeu na terça-feira (06) a liberação de R$ 5 milhões para obras de infraestrutura urbana no município. Ele esteve em Curitiba com o governador Beto Richa e os deputados Plauto Miró Guimarães Filho, Alexandre Curi e Márcio Pauliki, para a assinatura dos documentos.Página 3PR 151Policial rodoviário identificado como soldado Mauro Henrique Tenório, lotado na 1ª Companhia da PRE, em Curitiba, morreu após envolver-se em grave acidente na manhã de terça-feira (6), na PR 151, em Palmeira. Mauro dirigia um Fox, que colidiu frontalmente com um caminhão.Página 7UEL E UEMDois dirigentes de instituições públicas de ensino superior do Paraná ganham mais do que os R$ 33,7 mil de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o teto salarial do setor público. O salário da reitora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Berenice Quinzani Jordão, é R$ 35.205,07, enquanto Mauro Baesso, da Universidade Estadual de Maringá (UEM) tem remuneração de R$ 34.622,97.Página 3Página 4Página 3Página 7Página 7NESTE DOMINGONeste domingo (11), Castro vai receber a 2ª edição do Festival da Carne Suína Alegra na Cidade do Leite - anexo ao parque de exposições Dario Macedo. Além de projetar a cidade no cenário turístico regional e nacional, e propiciar mais uma alternativa gastronômica para toda a família, o evento tem a missão de divulgar e estimular o consumo da carne suína, destacando os benefícios para a saúde nos diferentes tipos de corte e preparos. O evento está programado para às 11horas e entre as atrações está a participação da banda Big Time Orchestra. Com mais de 10 anos de estrada é considerada hoje como umas principais bandas do país e show da dupla sertaneja Giba e Nando. A expectativa dos organizadores é de atrair mais de três mil pessoas no Pavilhão Agroleite.