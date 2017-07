Edição 3057

Ações lembram 'Dia contra o Trabalho Infantil'

Na tarde de segunda-feira (12), uma manifestação tomou conta da região central de Castro. Portando cartazes e distribuindo panfletos para a população, membros do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especial em Assistência Social (CREAS), buscaram promover a conscientização da população, chamando a atenção para o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil - celebrado neste dia - e ainda para o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que será comemorado na sexta-feira (15).Página 4Um meio de semana romântico e véspera de feriado. Se o fã de Jorge e Mateus queria uma combinação perfeita para curtir a noite, a quarta-feira (14) promete no Centro de Eventos de Ponta Grossa.Página 8Túnel de 4 metros foi descobertoAgentes do Departamento Penitenciário Estadual (Depen) descobriram um túnel na Cadeia Pública de Castro e, com o auxílio da Polícia Civil, Militar, Choque e Guarda Municipal, frustraram a fuga de pelo menos 39 presos durante o final de semana. O buraco feito no solário - espaço onde os presos tomam sol - e que terminaria na parte externa da carceragem foi localizado durante vistoria de rotina da Depen, na madrugada de sábado (10). Para disfarçar a entrada do túnel, que de acordo com os agentes tinha aproximadamente quatro metros de profundidade, os detentos usaram materiais de artesanato, fazendo uma mistura de cola com farelo do concreto. Além disso, eles utilizaram as próprias cobertas para esconder a terra retirada do chão.Página 7COM CAVALGADAApós quatro anos em obras de restauração, o Museu do Tropeiro foi reinaugurado no sábado (10), com uma Tropeada Comemorativa pelas ruas de Castro. A imagem de Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira da cidade, foi seguida por personagens caracterizados como tropeiro, sinhara e sinhazinha, e mais de 100 cavaleiros.Página 519 municípios estão sendo contempladosAs 19 cidades que compõem a região, de acordo com a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), receberão ao todo R$ 10.080.290,71 com a cota extra do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) em julho. Em todo o Brasil o valor do repasse extra será de R$ 4,1 bilhões. Para o presidente da AMCG e prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda (PHS), o repasse é fundamental para que os gestores coloquem as contas em dia.Página 3Dez delegaçõesA 64ª edição dos Jogos Escolares do Paraná começou na sexta-feira (09) com a abertura oficial, no Ginásio Quirão, reunindo tibagianos e delegações dos dez municípios. O tibagiano e atleta olímpico Renan Soares foi o responsável por acender a pira olímpica.Página 4Em palmeiraDepois de mudar no início de junho o secretário de Esportes e Lazer do município, o prefeito Edir Havrechak, na sexta-feira (9), promoveu nova mudança no primeiro escalão em Palmeira ao nomear como secretaria de Saúde, Fabiani Ramos Back Czlusniak.Página 3AssassinatoPágina 7Em carambeíDois homens suspeitos no envolvimento da morte de Eloege Madeira, 30 anos, no começo do ano em Carambeí, foram presos após ação da Polícia Civil, em Castro e Ponta Grossa, na manhã de segunda-feira (12). A vítima foi assassinada no início de março, no bairro Bela Vista III. O delegado Marcus Vinicius Sebastião, responsável pelas investigações, falou à redação que sua equipe de Inteligência encontrou o paradeiro dos suspeitos através da quebra de sigilo de mensagens de texto.Página 7