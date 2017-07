Edição 3058

Prefeito Rildo recebe alta após cirurgia

EsfaqueadoUm misto de lamento e dor. Foi essa a sensação que o prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, deixou transparecer durante entrevista que concedeu, com exclusividade, à reportagem do Página Um ao final da tarde de ontem (16). Vítima de briga doméstica, Rildo foi golpeado no braço direito, na altura do cotovelo, pela primeira-dama Andreia Barreto Lima Leonardi e precisou ser encaminhado para o hospital. À noite ele já estava em casa.Página 9II FóRUM COMERCIALPágina 7CORPUS CHRISTINo feriado de quinta-feira (15) – considerado ‘Dia Santo de Guarda’ para os católicos, milhares de pessoas participaram da procissão de Corpus Christi pelas ruas de Castro e que a exemplo de anos anteriores, envolveu as quatro paróquias locais - Sant 'Ana, Rosário, Perpétuo Socorro e São Judas Tadeu. Até as cinco horas da tarde, o trânsito naregião central foi alterado e desviado para as ruas paralelas.Página 5Em Ponta GrossaPolicial militar foi baleado durante assalto a um restaurante de Ponta Grossa, na noite de quinta-feira (15). No momento do crime, os ladrões exigiram que os reféns deitassem no chão, todos obedeceram, até mesmo o policial. Mas, enquanto estava de bruços, a arma do PM foi notada pelos bandidos. Revoltados, eles dispararam contra o policial, acertando dois tiros vítima.Página 9SEM PONTUARA equipe castrense vive um momento crucial para apresentar novas estratégias e assim superar o momento ruim, já que o cenário para o alvinegro é de alerta. A equipe realizou o último jogo, na quarta-feira (14), fora de casa, contra o Copagril – Marechal Cândido Rondon, por poucos os castrenses não voltaram com pelo menos um ponto para casa, mas a noite era dos anfitriões que fecharam o placar em 2 a 1.Página 4PALMEIRANo sábado (17), a Colônia Witmarsum realiza o "Arraiá do Alemon", uma festa para toda a família, com muita comida, brincadeiras, cavalgadas, passeios de trator, música, shows e chopp artesanal, o evento acontece no Rancho da Cancela Café Colonial e Eventos, localizado na Pousada Campos Gerais, a partir das 12 horas.Página 4CARAMBEÍA exemplo da Câmara Municipal de Reserva que implantou seu sistema eletrônico de votação, o legislativo de Carambeí quer ser o segundo município dos Campos Gerais a contar com esse dispositivo. A intenção, segundo o presidente da Casa de Leis, Diego Macedo, é agilizar as votações, bem como facilitar o trabalho dos vereadores e da mesa.Página 3Nas RodoviasDe acordo com o deputado estadual Márcio Paulik, não é de hoje que obras em rodovias realizadas por concessionárias de pedágio, atrasam a viagem dos cidadãos e além da demora no trânsito, resultam em congestionamento. Para o parlamentar deixar as pistas em boas condições é algo fundamental, mas adianta que a questão é a quantidade repetitiva de obras que são realizadas e em horários que poderiam ser repensados.Página 3Em TibagiEquipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar mobilizaram-se para atender grave acidente registrado na noite de quinta-feira (15) no quilômetro 408, da BR-376. O caso chamou a atenção porque o motorista de um Astra abandonou o passageiro ferido depoisde envolver-se em colisão.Página 9Página 4SegurançaPágina 9Em CastroPágina 3