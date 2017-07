Edição 3059

INCÊNDIO

'Garota do Comércio'

Roubam veículo no Morro e ateiam fogo

Cida Borghetti participa de lançamento

Ação de morador 'evita' que teatro seja tomado pelo fogo

Campos Gerais pode criar Distrito Industrial Regional

Professores e agentes fazem protesto hoje

Palmeira terá novo 'Centro da Memória'

Operário vence e se classifica em primeiro

PARQUE hISTÓRICO PARTICIPA DE AÇÃO GLOBAL

Motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados

Corpo é encontrado por pescador

37% recorre a bancos para pagar dívidas

Escolas de tibagi mobilizam-se na prevenção Às Drogas

CARAMBEÍFamília carambiense teve uma madrugada de pânico, no domingo (19), quando a sua casa foi tomada pelas chamas. A situação aconteceu por volta das 4 horas, na rua Girassol, bairro Bela Vista III.Página 7Aberta as inscriçõesEmpresas já podem começar a fazer suas apostas, assim como as belas mulheres de Castro já podem correr atrás de seu ‘patrocinador’, e se inscreverem no concurso que elegerá a mais linda garota do comércio.Página 5LADRÕES NÃO SE INTIMIDARAM DIANTE DE GRUPOO roubo de carros já foi fortemente associado ao crime organizado, mas, as autoridades de segurança descrevem hoje que são ladrões inconsequentes e sem experiência que estão impulsionando a alta desse tipo de delito. O assunto veio à tona nessa semana, após roubo de veículo registrado no Morro Cristo. Os assaltantes deram voz de assalto a um grupo de pessoas, estavam armados de revólver e, ao final, além de levarem o objeto desejado, o incendiaram.Página 7CENSO AGROPECUÁRIOA governadora em exercício Cida Borghetti participou na manhã desta segunda-feira (19), em Curitiba, do lançamento do Censo Agropecuário 2017. O evento contou com a presença do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Roberto Olinto Ramos, além de representantes de diversos setores produtivos do Estado.Página 3EM TIBAGIArrombado, o Teatro Tia Inália acabou sendo alvo de incendiários na noite de domingo (18), por volta das 21 horas, na cabine de controle, parte de trás da plateia. As chamas foram rapidamente controladas pela Defesa Civil do Município, que foi acionada por um morador. O levantamento dos prejuízos ainda está sendo levantado.Página 7Na ExpectativaNesta terça-feira (20), a região dos Campos Gerais poderá ser a pioneira do Estado de um projeto bastante importante: a criação de um Distrito Industrial Regional.Página 3Na UEPGPágina 5CONCLUINDO PESQUISAPágina 4NA SÉRIE DOperário venceu o São Paulo de Rio Grande, na tarde do último domingo, pela quinta rodada do Grupo A15 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou em 3 a 1. Com o resultado, o Fantasma chega a 12 pontos e garante a classificação em primeiro para a próxima fase.Página 4Página 4Página 7Página 7SPC BRASILEmpréstimos podem ser uma boa estratégia para concretizar grandes planos ou quando é preciso lidar com gastos inesperados. Também podem ser uma forma de lidar com o endividamento - a principal razão observada entre os consumidores brasileiros que recorrem aos empréstimos em bancos e financeiras. De acordo com pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a principal finalidade do empréstimo pessoal ou consignado é o pagamento de dívidas (37%), como faturas atrasadas no cartão de crédito, prestações não pagas em lojas e até mesmo outros empréstimos adquiridos no passado.Página 4Página 7