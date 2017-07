Edição 3060

A mulher mais idosa do mundo fez 117 anos

Campos Gerais detém a maior produção

Trilho solto preocupa

Rossoni e Plauto assinam liberação

Atropelado na BR

Isenção de Pedágio

Passageiros de ônibus viveram momentos de terror

Segurança no trânsito preocupa vereadores

Suspeito de matar policial acabou sendo preso

AmantinaA festa de aniversário da mulher mais velha do mundo, Amantina dos Santos Duvirgem, agitou o distrito de Caetano Mendes, em Tibagi, na tarde de quinta-feira (22). Cerca de 200 pessoas, entre autoridades e comunidade em geral, participaram da festa em comemoração aos 117 anos da idosa. Com bolo e comidas típicas de festas juninas, o 'Arraiá da Júlia' teve música ao vivo e a animação dos idosos, que começaram o baile às 15h30 da tarde, na subprefeitura. A vice-prefeita Helynez Ribas parabenizou a aniversariante e ressaltou a importância dessa comemoração para a comunidade tibagiana.Página 5De Trigo no PRConforme o último levantamento da Produção Agrícola Municipal (PAM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que traz dados de 2015, revela que Tibagi foi o município maior produtor do Brasil. Em uma área colhida de 38 mil hectares, foram produzidos 114 mil quilos do grão. Outros dois municípios estão ranqueadas no ‘top 5’ da produção nacional: Castro, o terceiro do país, com 75 mil toneladas retirados em uma área de 23 mil hectares, e Arapoti, onde 63 mil toneladas foram recolhidos dentro dos 18 mil hectares de área produtiva.Página 4No Contorno da TratornewHá pouco mais de um mês que um dormente – trilho da linha férrea - localizado no cruzamento da empresa Tratornew, no Jardim Araucária, encontra-se solto, colocando em risco motoristas e motociclistas que passam por aquele local. A reportagem do Página Um foi conferir e verificou o fato, justamente em um dos horários de maior movimento naquela região - por volta de meio-dia.A cada passada de um veículo, o dormente que está solto em sua base, trepida fortemente e o barulho chega a assustar os motoristas.Página 5PREFEITURA DE CARAMBEÍ TERÁ NOVO PRÉDIOA partir das 10 horas de hoje (23), na Câmara Municipal de Carambeí, o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, representando na ocasião o governador Beto Richa, e Plauto Miró Guimarães Filho, na presença do prefeito Osmar Blum e do presidente da Casa de Leis, vereador Diego Macedo, assinam a liberação de recursos da ordem de R$ 5,36 milhões, mais uma linha de crédito de R$ 2 milhões. O dinheiro será empregado para a construção do novo prédio da prefeitura, e pavimento. Já a linha de crédito, para a área de segurança pública.Ainda nessa semana, o chefe de gabinete do prefeito Osmar Blum (PSD), Márcio Taques, já recebia do deputado Plauto Miró Guimarães Filho (DEM) a notícia de que estão garantidos os recursos para a construção da sede administrativa do município. A obra está orçada em R$ 5 milhões sendo mais da metade – R$ 3 milhões – provenientes do Estado a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de devolução. O restante será custeado pela prefeitura.Página 3Mais uma pessoa foi atropelada nas rodovias dos Campos Gerais. Dessa vez, um homem de 26 anos, que trabalhava na hora do acidente, foi a vítima. A situação aconteceu na manhã de quinta-feira (22), na BR-376, em Tibagi. A situação dele é gravíssima.Página 7O deputado estadual Marcio Pauliki luta para garantir a isenção de pedágio para todos os pacientes que fazem hemodiálise fora de seus domicílios. Para isso, encaminhou requerimento ao governo de estado solicitando para que essas pessoas sejam enquadradas.Página 3Página 7Página 3Página 7