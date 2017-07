Edição 3061

Mais de R$ 21,3 mi em recursos

Empresária castrense será homenageada pelo Sindicastro

PM de folga mata ladrão de Pedágio

Caramuru amarga mais uma derrota na Ouro

EM RESERVA, CIGANOS INVADEM HOSPITAL E MATAM

Motorista atropela, mata e foge

Feira de Profissões no Vespasiano

Cargill promove audiência pública nessa quarta-feira

Classificado, operário sofre derrota em brusque

Van de Castro é roubada

Ponta Grossa tem pré-candidato ao governo

Investimentos do estado chegam a região pelas mãos de rossoni e plautoCarambeíEm CARAMBEÍ são quase R$ 7 milhões para construção do paço municipal, pavimento e segurançaTIBAGIEM TIBAGI os R$ 7,5 milhões irão para infraestrutura urbana, estradas, saúde e segurança públicaA semana que passou foi de ganhos para vários municípios dos Campos Gerais, contemplados com recursos do Governo do Estado, via emendas de parlamentares, além de créditos para financiamentos. Somente em três deles - Carambeí, Tibagi e Jaguariaíva - o valor passou a cifra dos 21,3 milhões. No caso de Carambeí, a sexta-feira (23) ficará marcada na história do município como o dia que o Governo do Estado do Paraná liberou os recursos para construção da sede própria da Prefeitura. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença do Chefe da Casa Civil do Estado Paraná, Valdir Rossoni (PSDB), que representou o governador Beto Richa e do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Plauto Miró (DEM), que assinaram com o prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), a liberação dos recursos. Também participou do evento o deputado federal Sandro Alex (PSD). Tibagi recebeu as autorizações referentes a investimentos que juntos somam quase R$ 7,5 milhões, que deverão ser aplicados em infraestrutura urbana, estradas rurais, saúde e segurança pública. Para Jaguariaíva foram anunciados recursos liberados e carimbados, na ordem de aproximadamente R$ 7,4 milhões.Páginas 3 e 4A empresária castrense Rosane de Fátima Rebonato Ferro, proprietária de uma farmácia na vila Rio Branco, será homenageada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Castro - Sindicastro, em jantar celebrativo que marcará o ‘Dia do Comerciante’. A cerimônia acontecerá no dia 11 de julho, no salão de festas do hotel Buganville. De acordo com o presidente da entidade, José Marioli Simão, entre os critérios que apontaram a empresária como a ‘Comerciante do Ano’ estão o perfil do homenageado, a inovação e a geração de empregos, entre outros quesitos.Página 5Ladrão se dá mal ao tentar roubar Praça de Pedágio de CarambeíMais um rapaz, com envolvimento no crime, morreu em troca de tiros nesse final de semana. Bruno Lima de Oliveira foi baleado ao desobedecer a ordem de abordagem de um policial militar que estava de folga. A situação aconteceu na madrugada de sábado (24), quando dois elementos roubavam a Praça de Pedágio de Carambeí. Bruno tinha 18 anos e já era conhecido no meio policial por diversos crimes.Página 7LANTERNA NO PARANAENSECaramuru Futsal por pouco não arrancou a vitória de um dos principais times da ‘Ouro’. Numa partida empolgante, que aconteceu em horário e dia especial, o Clube Atlético Deportivo (CAD), de Guarapuava, acabou vencendo o alvinegro castrense pelo placar de 4 a 3. Com a vitória, o CAD soma 16 pontos e assume a terceira colocação no Campeonato Paranaense, já o Caramuru continua na lanterna do certame, em situação bastante delicada.Página 5Página 7NA PR 151Homem de 38 anos morreu atropelado durante a madrugada de domingo (25), na PR-151, em Castro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu na altura do km 286 – trecho urbano da rodovia onde estão concentradas algumas casas noturnas. O motorista que causou o atropelamento fugiu sem prestar socorro. Até o fechamento dessa edição, o atropelador não tinha sido encontrado pela polícia.Página 7DIA 29Na quinta-feira (29), entre as 14 e 21horas, com a participação e parcerias de empresas, entidades sociais e escolas estaduais locais, acontece nas dependências do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Mello, a Feira de Profissões. O evento busca ampliar o conhecimento da juventude acerca de seu futuro profissional, proporcionando com esta feira, informações que possibilitem esclarecer suas dúvidas quanto a escolha de sua profissão e ainda as oportunidades de trabalho que possa encontrar em Castro.Página 5Página 5Página 4EM CARAMBEÍOutro registro de assalto em rodovia foi atendido pela polícia. Dessa vez o alvo dos assaltantes foi uma Van, que seguia para o Paraguai. Os passageiros, que saíram de Castro, foram surpreendidos pela quadrilha, enquanto passavam por Carambeí.Página 7Marcelo Rangel pelo ppsPágina 3