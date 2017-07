Edição 3062

Carceragem de Castro pede socorro

210 presosUm dos principais problemas do sistema prisional é a questão da superlotação. Com a quarta maior população carcerária do mundo, o Brasil possui, segundo o Ministério da Justiça, 622 mil detentos, mas apenas 371 mil vagas. Como se o número já não fosse bastante, a cada mês, penitenciárias de todo o país recebem três mil novos presos. Dentro dessa estatística está a Cadeia Pública de Castro que, de acordo com o Departamento Penitenciário, está há algumas semanas batendo seu recorde: hoje, mais de 210 presos ocupam lugar ‘idealizado’ para 48 pessoas.Página 9Em TelêmacoPágina 4R$ 112,3 MILHÕES INVESTIDOSO governador Beto Richa entregou nessa semana mais 466 novas viaturas para as polícias Militar, Civil e Científica do Paraná. Personalizados com o nome do município onde ficarão baseados, os veículos servirão cidades da região. As unidades são as primeiras viaturas de um lote de 1.100 veículos adquiridos pelo Governo do Estado. As demais serão entregues nos próximos meses. O investimento é de R$ 112,3 milhões. Richa ressaltou que desde 2011 o Governo do Estado ampliou a frota de segurança com 3.000 novas viaturas, a maior parte adquirida com recursos do tesouro (2.600 unidades), outras em parceria com órgãos estaduais e federais e também 250 unidades locadas para reforçar policiamento em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.Página 3Em CastroPara ajudar a responder e oferecer caminhos na escolha da profissão de centenas de estudantes de Castro, o colégio estadual major Vespasiano Carneiro de Mello sediou na tarde de quinta-feira (29), a ‘Feira de Profissões’, em parceria com outras escolas estaduais, empresas e entidades sociais.Página 5Tentou burlar a revistaHomem que não teve o nome revelado pela Polícia Civil foi atuado em flagrante e responderá por processo criminal na Justiça. De acordo com agentes do Depen, ele teria tentado adentrar na Cadeia Pública com vários objetos ilícitos. Na revista pessoal os agentes encontraram dentro de sua prótese, na perna, três celulares e dois carregadores.Página 9HonrariaPágina 3No TatameDez karatecas do Projeto Karatê Carambeí que participaram do 6º Campeonato Sul-Sudeste de Karatê Tradicional brilharam no tatame, conquistando medalhas e a participação para a segunda fase que acontecerá em Guarapuava. O evento que aconteceu no dia 24 em Joinville e reuniu karatecas da região Sul e Sudeste, foi também uma seletiva para o Campeonato Brasileiro.Página 5CINCO DIAS DEPOISCinco dias após o acidente de trânsito que vitimou um homem de 38 anos, identificado como Luiz Carlos Oliveira, a Polícia Civil de Castro continua recebendo informações e instaurou inquérito para apurar o culpado pelo atropelamento.Equipes da polícia estiveram no local para fazer levantamento do crime e, lá encontraram partes do veículo envolvido no acidente.Página 9Neste sábado (1º), as antigas instalações do colégio Vicente Machado na região central, recebe a abertura do cursinho popular ‘Queremos Saber’, uma iniciativa de professores e jovens universitários que foi criado em Castro para estudantes da rede pública de ensino, ou mesmo para quem está fora da escola e pretende prestar vestibular.Página 5ARAPOTIPolícia Militar, de Arapoti, ficou surpresa ao atender ocorrência de um carro desgovernado, na manhã de quarta-feira (28). A questão é que o veículo que bateu em uma cerca e derrubou parte da tela de um Colégio estava com um menor ao volante.Página 9'CUBANOS'O atendimento da saúde em Palmeira recebeu o reforço de dois novos médicos nesta semana. Os cubanos Odalys Arias Sanchez e Nelson Fernandez Suarez, através do programa Mais Médicos, chegaram ao município na segunda-feira (26).Página 4Página 4Página 4