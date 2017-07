Edição 3063

Óbito em colisão frontal na PR-340

Quatro feridosRapaz, de 21 anos, morreu ao envolver-se em acidente de trânsito na manhã de domingo (2). O registro aconteceu por volta das 11 horas da manhã na PR 340, em Tibagi. Além da vítima fatal, Cesar Murilo Camargo de Morais, outras quatro pessoas ficaram feridas.Página 7Página 4Em palmeiraPágina 4AVALIAÇÃO REUNIU MAIORES PRODUTORES DO PAÍSConhecido pela sua tradição há mais de 80 anos no setor da educação no Paraná, o Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP-, colégio ‘Olegário de Macedo’, passou a fazer parte de uma galeria seleta, na semana passada. A fazenda-escola da entidade, recebeu da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, o certificado Vaca Vitalícia 2016. O título é concedido para animais que produzem mais 100 mil litros de leite durante a vida. E, no rebanho de vacas leiteiras do colégio Agrícola, a vaca Geom Anelita Blitz produziu 113.607,3 mil litros em seis lactações (período em que o animal produz leite), em dez anos. A avaliação de controle de produção leiteira reúne os maiores produtores do País.Página 5Em Telêmaco BorbaMoradores de Telêmaco Borba reuniram-se mais uma vez, no sábado (1º), para realizar buscas pelo paradeiro de Luís Felipe dos Santos Machado, de dois anos e nove meses, desaparecido da frente de sua casa, na terça-feira (27). De acordo com o que apurou-se, na sexta-feira (30), familiares e conhecidos haviam se mobilizado para procurar o menino, no entanto, nenhuma nova informação.Página 7Ação nos bairrosNa quinta-feira (6), o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, de Castro, em parceria com a secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, estará desenvolvendo ações de cunho social e cidadania no bairro da Vila Rosário. Já nesta terça-feira (4), o Exército estará no local, visitando moradores e convocando a população para participar desse trabalho.Página 5Pelo SebraeUm diagnóstico de potencial de indicação geográfica realizado pelo Sebrae, poderá dar a Carambeí, o título de 'Cidade das Tortas'. Na quinta-feira (29), Marco Abbonizio, consultor do Sebrae esteve no município para conhecer a história e iniciar o processo.Página 4Com a presença de mais de 300 lideranças de todo o Paraná, o Partido Progressista (PP) reuniu sua executiva estadual na segunda-feira (3), em Curitiba. Na pauta as eleições de 2018 e a formação das chapas majoritária e proporcional. O partido já anunciou a vice-governadora Cida Borghetti como pré-candidata ao Palácio Iguaçu. Segundo o presidente estadual da legenda, deputado federal Dilceu Sperafico, o PP está consolidando lideranças em todas as regiões.Página 3Página 5Página 4Página 3JAGUARIAÍVAPágina 7Em CastroNotícia que se espalhou na manhã de sábado (1), em Castro, chocou e entristeceu grande parte dos moradores, quando uma criança, uma menina de apenas um ano e três meses, engasgou-se com um amendoim e acabou falecendo. O caso aconteceu próximo das 10 horas. A família teria tentado desafogá-la, no entanto, nada pode ser feito para salvá-la.Página 7TibagiNo sábado (24), o deputado federal João Arruda (PMDB) esteve em Tibagi para um encontro com o prefeito Rildo Leonardi, secretários, vereadores e lideranças locais. Na pauta, anuncio da emenda da ordem de R$ 243.750.00 para reforma do Teatro Tia Inália.Página 4Página 7Página 7