Edição 3064

Caso Eloege tem novos contornos

"Em uma mensagem, Augusto pedia uma arma para fazer um estrago

Prefeito Blum vistoria obras de esgoto e abastecimento

Obras revitalizam Avenida Manoel das Dores em Tibagi

Sanepar está entre as 150 melhores do BR

Pauliki pode deixar o PDT já em 2018

Correios de Castro é agora Banco Postal

Visita ao museu pode ser opção

Comitiva busca elevação da comarca de palmeira

Ônibus é alvo de assaltantes

Gêmeas reaparecem

Senac abre novos cursos

Acusados teriam se conhecido na detençãoPara o delegado Marcus Vinícius Sebastião é grande a possibilidade da prorrogação, por mais 30 dias, da prisão de Augusto Bueno, primo do marido da vítima, e Aurélio, um ex-detento de Castro, principalmente depois que as investigações mostraram novos indícios sobre o que teria motivado a morte de Eloege Madeira, 30 anos, no mês de março, em Carambeí.A equipe de inteligência chegou até os suspeitos após quebra de sigilo de mensagens de texto de um celular. Nessas mensagens conseguiu-se revelar muitas coisas, como a estranha admiração que Augusto tinha pela vítima.Página 7Página 4Página 4QualidadeA Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é a única representante do setor de saneamento básico no Prêmio Valor Inovação Brasil 2017, divulgado nesta terça-feira (4). Além disso, é a estatal paranaense mais bem colocada entre as 150 empresas mais inovadoras do Brasil.Página 4Novo reduto seria o 'podemos'Esta semana, o deputado estadual Márcio Pauliki, hoje filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), sinalizou a possiblidade em mudar de partido, para já as próximas eleições. Conforme conversa por telefone com a redação do PáginaUm, na quarta-feira (5) o parlamentar pontagrossense afirmou que está discutindo este fato e que pode mudar para a sigla Podemos - antigo PTN.Página 3Novos ServiçosDesde 23 de junho, a população de Castro e da região, tem agora novo local para pagar suas contas. A unidade de Correios, localizada na rua Cipriano Marques, passou a contar com todas as facilidades do Banco Postal e oferece serviços como pagamento de contas de consumo de consumo como telefone, luz, água e até gás, além de títulos de cobrança- boletos bancários e tributos como por exemplo o IPTU. Em Castro, o atendimento ao público de segunda a sexta-feira é das 9 até às 17 horas.Página 5FériasAs férias escolares de milhares de estudantes devem começar já a partir da próxima semana e começa, também a preocupação dos pais em como ocupar este tempo e oferecer opções, econômicas, para seus filhos. Visitar museus em Castro pode ser um atrativo.Página 5Página 4Página 7PONTA GROSSAAs gêmeas de 14 anos, dadas como desaparecidas pela família desde a segunda-feira (3), reapareceram. O local e as circunstâncias em que elas foram achadas em Ponta Grossa, não foram informados.Página 7Em CastroUma série de palestras sobre cursos técnicos que são ofertados pelo Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Castro, marcado para o dia 12 de julho, vai orientar a população a respeito do potencial de empregabilidade.Página 5