Edição 3065

Caramuru estreia hoje pelo returno

PF prende 90 kg de maconha em carro

Sindicastro e Fecomércio homenageiam empresária

OBRAS NO RIO TIBAGI SÃO RETOMADAS

Deputado Pauliki palestra nessa quarta-feira, a convite da Acecastro

Rua do Morro e escolas ganham obras

PM reage a sequestro-relâmpago e mata

Dois são presos por receptação em Castro

Deputados confirmam novos veículos

Quirino marca duas vezes e dá vantagem ao Operário

Mulher é agredida no trânsito

Colisão traseira faz vítima

MARRECO É O ADVERSÁRIO indigesto DO CARAMURUO returno da Série Ouro do futsal paranaense vai começar nesta terça-feira (11) para o Caramuru Futsal. O duelo frente ao Marreco, de Francisco Beltrão, será diante da torcida castrense e promete ser o ponto de partida para uma campanha diferente do que foi a primeira fase do campeonato, na qual o Caramuru não conseguiu vencer uma partida sequer. Para tentar dar a volta por cima, a diretoria apostou na contratação de uma revelação: o fixo Luan Bially, que chegou há pouco mais de duas semanas após jogar a Série Prata pelo São José dos Pinhais.Página 5NA BR-376Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 90 quilos de maconha na BR-376, em Ponta Grossa, na noite de domingo (9). Dois homens, de 31 e 40 anos, foram presos. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina. De acordo com a polícia, o motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu. O carro foi encontrado logo depois, pelos policiais, em uma estrada rural.Página 7Hoje (11), a empresária castrense Rosane de Fátima Rebonato Ferro, proprietária da Farmácia Rondafar, será alvo de homenagens por parte do Sindicastro - Sindicato do Comércio Varejista de Castro, que celebra nesta data, o ‘Dia do Comerciante’. A honraria será entregue em jantar no salão de festas do Hotel Buganville, a partir das 19 horas. Também na sexta-feira (14), a empresária receberá, em Curitiba, homenagens da Fécomércio.'Página 5Em Tibagi, desde a semana passada foram retomadas as obras de implantação do Complexo Turístico na Orla do Rio Tibagi. Trata-se de uma grande obra de revitalização das margens do rio em um local próximo à Rodovia PR 340, de fácil acesso à comunidade local como também de visitantes onde é possível observar as corredeiras do rio e a prática de canoagem e rafting. Oriundas de um convênio federal, a obra que teve início em 28 de novembro de 2013 estava paralisada desde março de 2015 devido às dificuldades financeiras da empresa e atraso nos repasses de recursos pelo Governo Federal.Página 4Página 3EM CASTRONa segunda-feira (10), a prefeitura assinou ordem de serviço para execução de obra de restauração da Rua Coronel Olegário de Macedo - a Rua do Morro - , com investimentos na ordem de R$ 488.162,87. Também foi assinada autorização para abertura de processo licitatório para obras de reforma na Escola Municipal Dr. Vicente Machado, com investimentos de R$ 355.851,39, e para a Escola Municipal Professora Elsa Macedo, com investimentos de R$ 195.484,56.Página 5EM PONTA GROSSAPolicial militar reage a um sequestro-relâmpago, em Ponta Grossa, e atira em dois criminosos na noite de sexta-feira (7). Um deles, de 31 anos, morreu no local; o outro, um adolescente de 16 anos, foi levado com ferimentos graves a um hospital da cidade.Página 7SEGURANÇAPágina 7PAULIKI E PLAUTOA região dos Campos Gerais irá receber dez novos carros para o Corpo de Bombeiros na próxima semana. São veículos destinados a salvamento em casos de afogamentos e buscas, resgates e patrulhas, que fazem parte da ação do Governo do Estado para reequipar o setor de Segurança Pública do Paraná. Na solenidade marcada para a próxima terça-feira (11), no Palácio Iguaçu, o governador Beto Richa também irá repassar dez carros para a Polícia Civil.Página 3SÉRIE DCom duas assistências de Lucas Batatinha, Quirino fez os dois gols do Operário Ferroviário em Cariacica (ES), no sábado (8). A boa vitória na primeira partida da segunda fase contra a Desportiva deu uma boa vantagem à equipe paranaense, porém, o goleador do jogo realça a importância de manter o foco para confirmar a classificação no Germano Krüger.Autor de três gols, nas últimas três partidas do Operário na Série D, Quirino diz que "o jogo foi difícil, pela qualidade da equipe da Desportiva. Fico feliz de ter feito os gols e poder ajudar a equipe voltar a vencer".Página 5EM CASTROPágina 7ORTIGUEIRAPágina 7