Edição 3066

O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira (13) o projeto de reforma trabalhista aprovado pelo Congresso Nacional. A nova legislação altera regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, em caso de acordo coletivo, passarão a ter força de lei. As novas regras entrarão em vigor daqui a quatro meses. Confira o que muda.Página 3PAULIKI PALESTRA E PROPÕE DISTRITO INDUSTRIAL REGIONALNa quarta-feira (12), um encontro no Hotel Buganville Express reuniu lideranças locais dos mais variados setores e trouxe a Castro o deputado estadual Márcio Paulik e ainda Antônio Laroca Neto, a convite da Acecastro. Paulik palestrou sobre a ‘União de Forças, Divisão de Tarefas e como as Indústrias associativistas, empresariais, sociais podem andar juntas.Para o deputado, esta mesma palestra realizada em Castro, tem sido ministrada em todo o Paraná, elaborada pela Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, presidida pelo parlamentar e onde ele apresenta os principais pontos tanto positivos como também questões a serem melhoradas como por a atração de novos empreendimentos. “Em Castro, nós preparamos um documento em que Castro tem tido um desenvolvimento econômico bastante interessante, tem crescido bastante, mas ainda não está transformando esse desenvolvimento em IDHM". Na ocasião, Pauliki propôs o Distrito Industrial Regional para alavancar a economia dos municípios.Página 3KickboxingCom uma história de 9 anos no kickboxing, o carambeiense Richard Rienck Jacobi, 23 anos, descreve seus títulos, mesmo em um esporte sem tradição no município, levando o nome da cidade em competições nacionais e internacionais.Página 5DIA 25A dupla Maiara e Maraisa virou referência no meio musical sertanejo cumprindo agenda de shows em vários estados brasileiros, já em Ponta Grossa elas tem compromisso dia 25 de julho, véspera de feriado da padroeira Nossa Senhora de Santana. Além de irmãs, compartilham do mesmo sonho e talento: a música.Página 6Rota da aventuraA sexta edição da Pedalada Internacional na Natureza, Circuito Rota da Aventura, em Tibagi, acontecerá no dia 20 de agosto e já está com as inscrições abertas. O evento espera receber pelo menos 400 ciclistas de todo o Brasil para um percurso de 41,55 quilômetros em meio a roteiros turísticos importantes da cidade.Página 494 anosNo feriado de 26 de julho, a comunidade católica de Castro vai celebrar a 94ª Festa de Nossa Senhora Sant`Ana, padroeira da cidade e de Ponta Grossa. Já na segunda-feira (17), começam as novenas preparatórias para a festa, com um tema para cada dia. Na novena de abertura, a partir das 19 horas, o tema será ‘Sant`Ana, avó da Misericórdia’, com bênçãos para os idosos.Página 5SegurançaMotorista de 66 anos morreu em acidente no quilômetro 294, da PR-151, sentido a Castro, na tarde de quarta-feira (12). Suspeita é de que a carreta carregada de maças tenha atingido a lateral do caminhão basculante em que dirigia.Página 9Página 7Neste domingo (16), mais de uma centena de pessoas vão participar da 1ª Caminhada ‘Travessias do Iapó’, num percurso de 17 quilômetros entre a Prainha e a Fazenda Capão Alto. O roteiro, com duração de três horas, sairá do parque Libânio Cardoso e irá em direção a Igreja Matriz de Sant`Ana, passando pela estação ferroviária, estádio Lulo Nunes (Caramuru), Jardim Bailly, parque de exposições Dario Macedo, Castrolanda, seguindo pela estrada até a Fazenda Capão Alto.Página 5