Edição 3067

Sindicato Rural celebra 50 anos na quinta

Empresária castrense recebe o prêmio 'Guerreiro do Comércio'

Prefeito Blum e Plauto assinam convênio

Bandidos aterrorizam aniversário em TB

Ladrões roubam caminhonete e fazem refém em Jaguariaíva

Cresce número de exportadores

Pauliki quer aprimorar atendimento na saúde

Ladrão agride e fere coveiro

Furtados carro e moto no centro da cidade

Cabo da PM pode ter tirado a própria vida

Policiais prendem quatro veículos clonados

Famílias são beneficiadas com plano de habitação

Caminhonete é roubada durante test-drive

EM CASTROAgora em julho, o Sindicato Rural de Castro está completando 50 anos de atividade, sempre em favor do produtor rural do município. A data será lembrada nesta quinta-feira (20), em um almoço festivo no parque de exposições Dario Macedo e que deverá contar com mais 1.500 pessoas entre associados, lideranças do setor rural e convidados.Página 5Na Expo Unimed, em CuritibaA 12ª edição do prêmio Guerreiro do Comércio homenageou na sexta-feira (14) 49 empresários de 47 sindicatos ligados à Fecomércio PR. A cerimônia reuniu mais de 1.200 pessoas de todo o estado na Expo Unimed, em Curitiba. Além de destacar empresários de diferentes ramos do comércio, foram concedidas, durante a cerimônia, quatro comendas da Ordem do Mérito do Comércio do Paraná – somando-se às outras 19 distribuídas durante os quase 70 anos de existência da Fecomércio PR. Entre as empresas e pessoas homenageadas, a presença da empresária castrense Rosane de Fátima Rebonato Ferro, proprietária da farmácia Rondafar.Página 5ASFALTO E PEDRA IRREGULARO prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), recebeu na sexta-feira (14) o deputado estadual Plauto Miró (DEM) para a assinatura de convênio com o Departamento de Estradas e Rodagens – DER, que garante recursos da ordem de R$ 791 mil para pavimentação asfáltica e poliédrica. O ato contou com a presença do vice-prefeito Leon Larocca, do presidente da Câmara Municipal, vereador Diego Macedo (PSD), do vereador Lourival Iaros (PSD), secretários municipais e diretores de departamentos.Página 3Acabaram com a festaMomentos de alegria de uma festa de aniversário se transformaram em terror, na sexta-feira (14), na cidade de Telêmaco Borba. Um aniversário surpresa foi invadido por assaltantes. Os convidados ficaram sob a mira dos suspeitos que, inclusive, usaram de violência contra as pessoas. A situação foi registrada pela polícia por volta das 23 horas. Informações dão conta de que um dos suspeitos havia acabado de sair da cadeia.Página 7Página 7Com base nos dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), através de estudo feito pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), o número de exportadores nos Campos Gerais cresceu mais que o da capital paranaense e região metropolitana, chegando a 26,7%, isso entre 2010 e 2016. Destaque para Palmeira que aumentou seu número de exportadores em 400%, passando de duas para dez empresas nesse período. Logo depois vem Piraí do Sul com 200% - de uma para três -, Castro com 88,9% - de nove para dezessete -, Sengés com 66,7% - de seis para dez, e Jaguariaíva com a mesma porcentagem, passando de três para cinco empresas.Página 4POLÍTICAProjeto de lei do deputado Marcio Pauliki quer aprimorar o atendimento às pessoas vítimas de acidente, socorridas pelo Samu e Siate em todo o Paraná. O projeto se encontra em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do estado. Segundo proposta, pessoas acidentadas que possuam plano de saúde poderão ser encaminhadas diretamente aos hospitais particulares conveniados aos planos.Página 3EM CASTRORapaz, de 24 anos, identificado pela polícia como Thiago Mascarenhas acabou sendo preso em flagrante no final de semana após invadir a casa de um homem, de 58 anos: João Cherpenski. Mascarenhas foi contido por vizinhos que acionaram agentes de segurança.Página 7NO DOMINGOPolícia Militar de Castro registrou duas situações de furto de veículo no domingo (16). A primeira delas foi na rua Major Otávio, no centro, quando uma VW/ Parati, cor prata, ano 1996/1997, placa chb-8028, foi furtada. O veículo havia sido deixado estacionado na via pública por cerca de cinco horas.Página 7NO DOMINGOCabo da Polícia Militar, Hélio da Silva Villela Neto, de 34 anos, lotado na 3ª Companhia de Polícia Militar, em Castro, foi encontrado sem vida, em sua casa, na madrugada de domingo (16). A situação aconteceu nas primeiras horas de domingo e mobilizou a Polícia Militar. De acordo com a autoridade policial, as causas da morte ainda estão sendo apuradas, mas existe a possibilidade de Hélio ter tirado a própria vida. página 7Cabo da Polícia Militar, Hélio da Silva Villela Neto, de 34 anos, lotado na 3ª Companhia de Polícia Militar, em Castro, foi encontrado sem vida, em sua casa, na madrugada de domingo (16). A situação aconteceu nas primeiras horas de domingo e mobilizou a Polícia Militar. De acordo com a autoridade policial, as causas da morte ainda estão sendo apuradas, mas existe a possibilidade de Hélio ter tirado a própria vida.Página 7PALMEIRAPágina 7Página 4Página 7