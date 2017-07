Edição 3068

Basquete castrense vence o Jojup's

Impacto Pesquisas e Eventos premia no Memorial

Em busca da vitória

Pauliki cobra explicações sobre tarifa mínima de água

Carambeiense luta com Campeã Mundial

'Operação Toll' prende cinco

Bombeiros recebem nova viatura

Lotérica de Carambeí premia sortudo com R$ 1.001.752,59

Prefeito Edir Havrechaki faz visita a Ministro

Castrenses vão bem em Rallye

EsporteCom uma campanha invejável e superando todos seus adversários, a equipe de basquete de Castro terminou a 30ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná - Jojups -, invicto e com o título de campeão. A partida final foi contra Prudentópolis e terminou com placar arrasador de 69 a 45. Antes, já havia vencido um rival tradicional, a equipe de Ponta Grossa, também por um placar elástico, por 72 a 54.Página 5Noite de GalaPágina 5Caramuru FutsalNeste sábado (22), o Caramuru Futsal volta a jogar em casa, no ginásio padre José Pagnacco, enfrentando a equipe do Pró Ordenha, da cidade de Toledo, a partir das 20 horas. Ingressos para este confronto já estão disponíveis a R$10 antecipados e R$15 reais na bilheteria do ginásio.A equipe castrense entra em quadra disposta a virar, literalmente o jogo, depois de sofrer goleada em seus próprios domínios para o Marrecos de Francisco Beltrão pelo placar de 7 a 1, numa partida movimentada e de muitas expulsões. Para esta partida é esperado o retorno do jogador Alan que está recuperado de uma lesão e se apresenta como a esperança de gols.Página 5POLÍTICAOs valores da tarifa de água cobrados pela Companhia Paranaense de Saneamento (Sanepar) são alvos de questionamentos do deputado estadual Marcio Pauliki. Ao longo de seu mandato, o parlamentar tem insistido junto a companhia para que seja revisada a forma e os valores que a tarifa mínima é cobrada das famílias paranaenses – principalmente as mais humildes. Há dois meses a Sanepar mudou o formato da tarifa mínima: passou de 10 para 5 metros cúbicos de consumo, mas a companhia não reduziu proporcionalmente os valores.Página 3WGP KICKBOXINGValdirene Stanski é mais uma atleta de Carambeí a ganhar destaque nacional no Kickboxing. Com apenas quatro anos de carreira, ostenta títulos de terceiro lugar no mundial WACO, campeã pan-americana, bi-campeã brasileira e tri dos Jogos Abertos do Paraná. Seu maior desafio vai acontecer nesse sábado (22), quando enfrentará a campeã mundial Barbara Nepomuceno, detentora do cinturão médio feminino.Página 4Na RegiãoTrês suspeitos de assaltar pedágios e dois homens, que estavam com mandado de prisão em aberto, por suspeita de roubo e de estupro, foram presos na manhã desta terça-feira (18) em Carambeí.Página 7PalmeiraPalmeira recebeu uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros. A entrega foi realizada pelo governador Beto Richa no último dia 11, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Na terça-feira (18), o chefe de Gabinete, Tony Oliveira, representando o prefeito Edir Havrechaki, repassou ao tenente Neto o veículo destinado à unidade localizada no Município.Página 3Página 3TranscatarinaPágina 5