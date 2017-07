Edição 3069

Sindicato Rural de Castro celebra 50 anos

ALMOÇO FESTIVOO Sindicato Rural de Castro comemorou seus 50 anos na quinta-feira (20) e promoveu um almoço festivo para marcar a data. O evento foi realizado no Centro Agropecuário Dario Macedo e contou com a presença de líderes rurais, políticos e produtores. Eduardo Medeiros, presidente do sindicato, destacou em sua fala que "o que une todos os presentes é o orgulho de serem produtores rurais".Página 4CARAMBEÍPágina 4EM TIBAGIMais de uma dezena de funcionários da prefeitura de Tibagi já estão trabalhando para deixar tudo pronto para a festividade que começa nesta terça-feira (25) e se estende até a quarta-feira (26), na localidade de Campina Alta, onde será realizada a festa para Santa Pastorina. As festividades começam com a tradicional Churrascada.Página 5FESTA ESTÁ NO SEU 94º ANIVERSÁRIONo feriado desta quarta-feira (26), pelo período da manhã, barqueiros vão descer em procissão fluvial pelo rio Iapó, trazendo a imagem de Nossa Senhora Sant' Ana. A chegada está prevista para as nove da manhã na Prainha e na sequência, a imagem seguirá em procissão, acompanhada pela comunidade católica até a igreja matriz, onde às 10 horas, será celebrada Santa Missa Solene. Na terça-feira (25), a paróquia matriz de Castro recebeu a presença do bispo diocesano Dom Sérgio Arthur Braschi que veio à cidade para celebrar Santa Missa alusiva a 94ª festa de Sant`Ana, que também é padroeira do município de Ponta Grossa. A celebração aconteceu às 19 horas, seguida de show de prêmios no salão paroquial.Página 5PolíticaEsta semana, o deputado estadual Marcio Paulik destinou R$250mil para ser utilizado na compra de equipamentos hospitalares para Castro. Outras oito cidades da região dos Campos Gerais também serão beneficiadas. O total chega a R$ l milhão para ser investido na área de saúde desses municípios.Página 3Modelo de exemplo para outros estadosPela terceira vez este ano o Recicla Tibagi é reconhecido como exemplo para o setor de resíduos sólidos e reciclagem para outros estados e municípios do Brasil. Desta vez, um representante do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, o promotor Luciano Furtado Laubet, esteve em Tibagi na sexta-feira (21) para conhecer de perto o projeto. Desde o início do ano o Recicla já recebeu representantes do Governo do Estado do Amazonas e da Prefeitura de Marialva.Página 3'Narguilé'Narguilé, narguila, arguile ou shisha. Você pode chamar do jeito que preferir. O que não dá para questionar é o crescimento dessa cultura oriental entre os castrenses. Mas, foi por causa dessa ‘moda’ que um jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves na tarde de sábado (22) e está internado em Londrina.Página 7SEGURANÇAPágina 7CASTRONa terça-feira (25), o depu-tado federal Osmar Serraglio, esteve em Castro e acompanhado do presidente da Câmara Municipal, José Otávio Nocera e do vereador Gerson Sutil, o parlamentar destinou R$ 1 milhão em emenda para obras de pavimentação no município e outros R$ 500 mil para a compra de uma motoniveladora. Página 3Página 5