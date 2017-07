Edição 3070

Litro da gasolina chega variar 8,46%

Em 7 postos pesquisados em castroAUMENTO do litro da gasolina ainda irrita consumidores insatisfeitosPreço médio do litro da gasolina nas bombas subiu 8,22% na primeira semana após a elevação dos impostos sobre os combustíveis, segundo levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Em Castro, segundo o que apurou a reportagem do Página Um junto a sete postos de combustíveis da cidade, a variação do litro da gasolina, de uma empresa para a outra, pode chegar a 8,46% para a aditivida e 5,83% para a normal. Isso quer dizer que, se o motorista souber pesquisar, poderá economizar nessa época de vacas magras. Confira a comparação dos preços:Consulta realizada na manhã de sexta-feira (28/07/2017)No ChileMateus é prata da casaEm qualquer esporte, o sonho de cada atleta é fazer parte da seleção brasileira e defender o país em terras estrangeiras. Este foi o caso e agora é realidade para o castrense Mateus Henrique Diniz que irá integrar a seleção brasileira de basquete nos Jogos Sul-Americanos da Juventude - categoria sub-17.Página 5Página 4Página 5Telêmaco BorbaSICRIDI continua na busca de Luis FelipeBastam apenas dois minutos para uma criança desaparecer de nossos olhos, sem deixar pistas de seu paradeiro. No caso de Telêmaco Borba, uma família vive essa realidade na pele, depois que o filho de dois anos simplesmente desapareceu de frente da sua própria casa. Na quinta-feira (27) a dúvida de onde está Luis Felipe dos Santos Machado completou um mês e a redação entrou em contato com a Polícia Civil.Página 9EXPOLEITE E AGROLEITEAnimais de alta linhagem e tecnologia de pontaEventos já tradicionais na região dos Campos Gerais movimentam a cadeia do leite. Em Castro, eleita a Capital Nacional do Leite, o Agroleite vai acontecer entre os dias 15 a 19 no parque de Exposições Dario Macedo. Já em Arapoti, o Expoleite começou na quarta-feira (26) e prossegue até este sábado (29).Em Arapoti, o Expoleite está na sua 45ª edição e de acordo com os organizadores são esperados um público de 10 mil pessoas. O número de expositores para este ano, teve um crescimento e chega a 59 empresas. Até este sábado, o público pode verificar o julgamento de animais, o Club de Bezerras, a Copa de Puxadores e ainda a exposição de tratores e implementos antigos e a exposição de fotos. Destaque ainda para o 'Prêmio Leite de Qualidade Capal’.Página 7KICKBOXINGCarambeiense não deu chances para adversáriaA atleta de kickboxing, Valdirene Stanski (Val), que representa Carambeí, foi recebida na quarta-feira (26) pelo prefeito Osmar Blum. Ela conquistou o cinturão médio feminino derrotando a favorita no segundo round, até então detentora do título Barbara Nepomuceno, em luta realizada no dia 22, no Espírito Santo.Página 4Página 9Garota do ComércioVencer um concurso de beleza é um sonho de muitas meninas, mas poucas podem dizer que tiveram essa conquista realizada. As ganhadoras do ‘Garota do Comércio’ realizado em Castro nas últimas três edições - Anderly Zargiski, Gabriela Koch e Letticia de Oliveira - falam dessa experiência.Página 5