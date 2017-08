Edição 3071

R$ 6,4 milhões para palmeira

CASTRO SEDIA ENCONTRO DE MISSIONÁRIOS

Caps revitalizado em Jaguariaíva

ARAPOTI E RIO AZUL

Agência dos Correios foi alvo de ladrões

Para as Quartas de Final





Câmaras retornam as sessões

19 Candidatas disputam títulos em festa

Tibagiana vai as compras em Castro e acaba roubada

Ex-presidiário bate em mulher e foge da Polícia

Dois são espancados até a morte em Ponta Grossa

Grupo assalta mercado no interior de Castro

No sábado (29), o secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, foi recebido pelo prefeito Edir Havrechaki e anunciou R$ 6,4 milhões em investimentos para Palmeira. A assinatura dos convênios do Governo do Estado com o município foi acompanhada pelos deputados Márcio Pauliki, Paulo Litro e Plauto Miró.Página 3Pensando em motivar e auxiliar os Grupos de Ação Missionária de toda a Diocese de Ponta Grossa, a coordenação diocesana de Ação Evangelizadora realiza encontros com integrantes dos Grupos e as pessoas que ajudam a animar, e fazem acontecer a missão nas comunidades. O próximo será em Castro, dia 5.Página 5O novo prédio do Centro de Atenção Psicossocial Vovó Tonica de Jaguariaíva foi entregue na sexta-feira (28), revitalizado e ampliado, somando investimentos da ordem de R$ 300 mil. O ato envolveu o prefeito José Sloboda e autoridades municipais e estaduais.Página 4Cidades recebem repasses de PaulikiO deputado estadual Marcio Pauliki (PDT) liberou recursos para que as cidades de Arapoti e Rio Azul adquiram veículos para o poder público municipal. O repasse de Rio Azul será utilizado para a compra de um carro para o setor de assistência social do município, já o recurso de Arapoti será destinado para a área agrícola.Página 3Em Piraí do SulOs últimos dias em Piraí do Sul foram agitados para as polícias Civil e Militar, com crimes de tráfico de drogas, sequestro e roubo. A última ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (31), quando ladrões armados assaltaram a agência dos Correios, levando grande quantia de dinheiro. Os policiais relataram que a ação criminosa envolveu pelo menor quatro homens e aconteceu por volta das 8 horas da manhã, antes mesmo da agência abrir. Cerca de R$ 170 mil foram levados em dinheiro.Página 7Fantasma vence nos pênaltis e se classificaOperário está nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro após vencer em casa o Espírito Santo (ES) pelo placar de 1 a 0 no tempo normal e nas penalidades pela contagem de 4 a 2. Na partida de ida, o Fantasma tinha sido superado pelo placar simples de um gol. O próximo adversário do Fantasma ainda será conhecido.Página 5A Mont Kóya Motors – Mitsubishi está oferecendo aos seus clientes um novo produto. Trata-se de mapa turístico da região, desenvolvido pela agência Porto Bureau. A ação faz parte da campanha 'Desbravadores dos Campos Gerais', que oferece aos compradores de uma Mitsubishi All New L200 Triton Sport 10 mil km em combustível grátis.Página 5Cinco de dez municípiosA partir desta semana, boa parte das câmaras municipais da região retornam às atividades normais após o recesso de julho, a exemplo de Castro que inicia os trabalhos nessa quarta-feira (02). Mesmo estando em período de férias regimental, os parlamentares foram convocados para duas sessões extraordinárias, onde votaram e aprovaram em regime de urgência, reajuste dos valores que concede auxílio moradia e alimentação aos profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos, alteração na lei que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município - SUAS -, autorização para o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 500 mil, e ainda projeto que declara o Centro Infantil Irmãs Cavanis como órgão de Utilidade Pública. Carambeí e Tibagi retornam suas sessões hoje.Página 3TIBAGIDezenove candidatas, nove na categoria Jovem e dez na Mirim, disputarão na sexta-feira (4) os títulos de Rainhas e Princesas da 18ª Festa de Ação de Graças pela Colheita. Conforme a programação, os jurados irão escolher as candidatas indicadas por entidades da cidade, logo após a realização de culto ecumênico, que irá começar às 19 horas. Ainda na sexta-feira, padre Keison Torres e Banda, irão apresentar show musical. Já no sábado (5), as festividades terão continuidade a partir das 14 horas, com tarde recreativa e partir das 20 horas apresentação de igrejas locais, seguida de shows com a Banda Oficina G3.Página 4SEGURANÇAMoradora de Tibagi foi vítima de assalto na última semana em Castro. De acordo com a polícia, a jovem estava fazendo compras quando foi abordada pelos bandidos. O crime aconteceu por volta das 10 horas, quando a vítima foi surpreendida por dois homens na Avenida Vicente Fiorillo, proximidades do Condor.Página 7Página 7Página 7Página 7