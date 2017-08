Edição 3072

TIROS

Geladeiras abrigam livros

Ônibus tomba e mata dois turistas

Câmara 'arquiva' denúncia de corrupção contra Temer

Lobo-Guará é filmado no Cânion Guartelá

TCE condena ex-prefeito

Agrinho encerra com cavalgada

Civil investiga invasão a clínica em Castro

Tripla tentativa de homicídio

Pauliki propõe a prefeitoscriação de distrito regional

'Geração Futuro' com inscrições

RETORNO DAS SESSÕES É MARCADO POR CALMARIA

TIBAGI TROCA ACADEMIAS EM PRAÇAS

PONTA GROSSA SEDIA HACKATHON AGROLEITE

MULHER ENCONTRADA MORTA, DEIXA MENSAGEM

Troca de tiros na tarde de quarta-feira (2), em Carambeí, resultou em três pessoas feridas, duas delas policiais militares. A situação aconteceu em um posto de combustível às margens da PR-151.Página 7'PIT STOP DA LEITURA'Projeto inédito, criado por uma professora da rede pública de Castro, que utiliza carcaças de geladeira para abrigar livros e revistas, tem a intenção de incentivar a leitura entre estudantes e pessoas da comunidade tanto no meio rural como na cidade. A iniciativa é da professora Francisca Barth Quast.Página 5PalmeiraCerca de 37 passageiros que viajavam em um ônibus de turismo passaram por momentos de tensão, após o veículo tombar na BR-277, em Palmeira. A tragédia aconteceu na madrugada de quinta-feira (3) e de acordo com os bombeiros duas vítimas foram dadas como mortas, além disso, 15 pessoas ficaram feridas.Página 7Votos vencidos, Sandro alex e aliel foram pela continuidade da investigaçãoDiferente da votação que terminou com o afastamento da presidente Dilma Roussef, a Câmara dos Deputados arquivou, na quarta-feira (2), o pedido de investigação contra o Michel Temer. Também diferente, foram os votos dos parlamentares pontagrossenses, deputados federais Aliel Machado (REDE) e Sandro Alex (PSD).Aliel, durante sua fala lembrou que há um ano defendia nova eleição. “Já isto daqui é uma farsa. Estão enganando o povo brasileiro”, esbravejou. E pediu punição a todos os culpados. “Eu voto não ao relatório e que investiguem Michel Temer”, bradou.Um pouco mais comedido, o deputado Sandro Alex disse que estava cumprindo a função constitucional de fiscalizar e representando, mais uma vez, a Capital Cívica do Paraná- referindo-se a Ponta Grossa. “Sim, pela investigação e não ao relatório”, frisou.Animal em ExtinçãoNa madrugada de quarta-feira (2), o fotógrafo Maurício Pereira encontrou um lobo-guará em uma pousada no Cânion Guartelá, em Tibagi. Ele contou que está passando uma temporada na casa da sua mãe, dentro do Guartelá, e há dias vinha escutando os ruídos do lobo. Quando já estava desistindo, ele apareceu. "A presença do lobo-guará pertinho assim das pessoas, é raríssima, mas é a segunda vez que ele surge para mim", relatou.Página 4Multa de R$ 725,48As contas de 2013 do Município de Piraí do Sul foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O parecer prévio também decidiu pela instauração de tomada de contas extraordinária para averiguar danos ao cofre público. Valentim Zanello Milléo, então prefeito municipal no período, foi multado em R$ 725,48.Página 3CarambeíPágina 4SegurançaPágina 7TELÊMACO BORBATrês pessoas continuam internadas no Hospital Doutor Feitosa, em Telêmaco Borba, depois de terem sido atingidas por disparos de arma de fogo no fim da noite de terça-feira (1º). Conforme os registros, dois bandidos invadiram uma casa, na rua Cinco, bairro São Luiz, e atiraram contra eles. Um dos baleados está em estado grave.Página 7POLÍTICAO deputado Marcio Pauliki irá levar aos prefeitos de Tibagi, Ipiranga, Reserva, Piraí do Sul e Ivaí a proposta para a criação de um Distrito Industrial Regional dos Campos Gerais. O projeto está sendo desenvolvido pela Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Assembleia Legislativa do Paraná, da qual Pauliki é o presidente.Página 3Geração Futuro, programa desenvolvido pela Cargill que visa contribuir para o protagonismo social dos jovens de 16 a 24 anos do município de Castro e região, está com inscrições abertas para novas turmas.Página 5Página 3Página 4Página 5Página 7