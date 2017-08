Edição 3073

Atraso da florada não tira o encanto

Tentativa de homicídio em Festa de Igreja

Nova convocação para 'audiência pública'

ICMS da região chega a R$ 564,3 mi

AMCG é favorável a criação de distrito industrial regional

Homicídios caem em Telêmaco Borba

Exposição reabriu a Casa da Praça

Grupo invade e faz limpa em Termas de Rivieira

Operário está mais perto da Série C

Jornal foi alvo de assaltantes

PREFEITO SLOBODA DEIXA O PHS E SE FILIA AO DEMOCRATAS

Governo atende pedido de pauliki: Isenção de Pedágio

Na 9ª Festa da CerejeiraA 9ª Festa das Cerejeiras em Castro reuniu no final de semana - no sábado (5) e domingo (6) -, centenas de famílias na Associação Cultural Esportiva de Castro (ACEC). O tradicional evento que marca a florada das cerejeiras e que acontece há mais de seis anos, buscou divulgar a tradição da cultura japonesa. Este ano, em função do rigor do inverno, a florada que dura apenas alguns dias e encanta os visitantes vai chegar um pouco mais tarde e por este motivo as mais de 800 árvores que trazem 12 tipos de variedades o colorido não estava completo. Mesmo assim, atraiu pela beleza das árvores tipicamente japonesas - chamada de sakura- e levou para a Acec, pessoas dispostas a registrar essa lembrança.Página 5EM CASTROO que era para ser uma festa tranquila de igreja, acabou em local de tentativa de homicídio, no domingo (6), em Castro. A situação aconteceu na localidade do Tronco e, conforme a polícia, um homem de 22 anos ficou gravemente ferido após ser baleado. O crime aconteceu por volta das 17h30 quando dois homens se desentenderam e um deles, armado com um revólver, atirou algumas vezes contra o desafeto. Após os tiros, o autor fugiu em uma motocicleta, mas já foi identificado por testemunhas e é procurado por policiais da região.Página 7Em TibagiNa sexta-feira (11), a população de Tibagi vai participar de nova audiência pública. O encontro está marcado para acontecer no auditório da secretaria municipal de Educação (SEMEC). Na quarta-feira (2), uma reunião interna com as secretaria e gerências discutiu sobre o Plano Plurianual- PPA. Segundo a vice-prefeita Helynez Ribas, o encontro buscou estabelecer prazos e discutir alguns reajustes nas metas e projetos de cada pasta.Página 4Comparado a 2016, arrecadação teve quedaA arrecadação de Impostos sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na região dos Campos Gerais atingiu a marca de R$ 564,3 milhões até o final do mês de julho. Os números foram revelados pela Delegacia Regional da Receita Estadual em Ponta Grossa, que abrange 22 municípios. Somente na cidade de Ponta Grossa, responsável por 75% de toda a arrecadação regional, o valor obtido junto às empresas da região atingiu a marca de R$ 423,4 milhões. Na comparação com o valor recolhido no ano passado a arrecadação teve uma queda. Nos sete meses, o valor recolhido no ano passado foi de R$ 635,7 milhões, ou seja, uma diminuição de 11,23% neste ano.Página 4Página 3SEGURANÇAA situação de violência continua em Telêmaco Borba, no entanto, os números são bem menores em relação aos últimos anos. Por exemplo, em 2015 a Polícia Civil trabalhou em 40 casos de homicídio, em 2016 foram 33, já neste ano foram registrados apenas 11 por morte violenta.Página 7CULTURAA Casa da Praça foi reaberta ao público na sexta-feira (4), com exposição de obras de artistas castrenses. A solenidade reuniu artistas, autoridades e convidados. O espaço ficou fechado por dois meses para readequação após a saída da exposição 'Casa de Sinhara' que ficou no local por três anos.Página 5SegurançaPágina 7APÓS VENCER O MARANHÃODepois de bater por duas vezes na trave, a vaga na Série C está mais perto do Operário em 2018. Tomando um gol logo no início da partida no Castelão, o alvinegro não se abalou e impôs seu ritmo durante o jogo, construindo um grande resultado fora de casa. Peixoto empatou, Quirino e Índio fizeram o segundo e o terceiro gols do Fantasma (respectivamente), na vitória por 3 a 1 frente a equipe do Maranhão.Página 4POR DUAS VEZESNem o Página Um escapou da ação de marginais no início da tarde de segunda-feira (7). Por volta das 12h50, quando a auxiliar administrativa chegava à redação do jornal, acabou sendo surpreendida pelas costas, na porta, por duas pessoas trajando moletom, capuz e óculos escuros.Página 7Página 3Página 3