Edição Especial Agroleite 2017

Vai começar a maior vitrine da cadeia leiteira, e muito mais ...

Shopping do Leite

Troféu Agroleite

Cinco empresas na dinâmica de máquinas

Empresa de Nova Zelândia patrocina feira

Edição 3074

Absurdo: asfaltaram os trilhos

COMÉRCIO LOCAL PREVÊ VENDAS ACIMA DE 3%

ESCARPA DEVONIANA

Novidades irão marcar o Agroleite 2017

Carambeí terá 1ª Feira Pet na Praça Cívica

Sandro ganha destaque pela coerência nos três processos

Chicão evita 'oba oba' e revela tensão para jogo

Ponta Grossa transfere Efapi para o próximo ano

Onda de roubos assusta

Pauliki entrega veículos para Agricultura de Tibagi

EM TELÊMACO BORBA, PAI EVITA QUE FILHA SEJA SEQUESTRADA

Aprovada regularização simplificada de imóveis

'Agosto Azul' mobiliza o palmeirense

Gerente do BB tem carro roubado na madrugada

Resultado da somatória de esforços da Cooperativa Castrolanda, patrocinadores oficiais, expositores de empresas e de animais, associações de raças, instituições, governos e dos investidores da Cidade do Leite, o Agroleite 2017 reúne 27 empresas do setor que, em conjunto com a Castrolanda, mantêm a estrutura da cidade formada pelo Pavilhão Agroleite, Praça Central e a Vila Holandesa.Charmosas e bem ambientadas, as construções transportam os visitantes a uma viagem pela Holanda, inspiração arquitetônica da cidade. Ao longo do ano, os sobrados da vila são utilizados pelos investidores como um centro comercial do agronegócio, local para receber seus clientes, fechar negócios e confraternizar.Em sua 17ª edição, o Agroleite lança uma nova ferramenta de negócios de bovinos. Trata-se do Shopping Agroleite, um ambiente de comercialização onde os expositores poderão colocar a venda os animais jovens das raças que participam do evento: Holandesa Preta e Branca, Holandesa Vermelha e Branca e Jersey. A ferramenta estará disponível tanto para os animais que participarão da pista de julgamento quanto os específicos para comércio.Durante a realização do Agroleite, um dos destaques fica para a cerimônia de premiação dos vencedores do Troféu Agroleite. Este ano os premiados serão conhecidos na quarta-feira (16), segundo dia da feira. Os finalistas são anunciados numa grande festa no Memorial da Imigração Holandesa e a cerimônia é prestigiada por autoridades, personalidades ligadas ao agronegócio, os próprios produtores e a imprensa. O objetivo do prêmio que reúne 18 categorias, é homenagear os maiores e melhores destaques do segmento da cadeia do leite.Quatro dias antes da abertura oficial da 17ª Feira do Agroleite em Castro, a reportagem do Página Um foi até a Colônia Castrolanda onde conversou com Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda, responsável por uma das maiores exposições da cadeia do leite no País. Durante quase uma hora ele falou dos desafios dessa feira e como se planeja um evento de sucesso!Castro-PR, Sábado, 12 a 15 de Agosto de 2017 * ANO XXVII * N° 3074Funcionários da rumo, antiga all, tiveram que remover o estrago feitoO que se diria se os trilhos que cruzam a sua cidade fossem cobertos com pavimento asfáltico? Que, no mínimo, por lá não passariam mais trens e haveria autorização dos órgãos competentes para cobrí-los. Esse é o pensamento mais comum, mas nada disso aconteceu. Desde a quarta-feira (9), até a tarde de quinta-feira (10), funcionários da Rumo, antiga América Latina Logística, utilizando-se de picaretas e pás, removiam o pavimento que cobria o trilho em cinco pontos que cortam a cidade (Entre a Vila Operária e Araucária, Avenida Roni Cardoso – rotatória da Tratornew -, rotatória do Condor, continuidade da Rua Arthur Gomes Machado e trecho que corta a Rua Tiradentes).Página 5Quarta data mais importante no calendário do comércio, perdendo apenas para Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados, o Dia dos Pais prevê aumento modesto nas vendas em Castro se comparado ao mesmo período de 2016, avaliou Anderson Gomes, presidente da Acecastro.Página 3Mais de 130 pessoas participaram do debate sobre a Área de Proteção da Escarpa Devoniana, em Castro. A reunião contou com a palestra do professor doutor Gilson Burigo, da UEPG, e trouxe o deputado estadual Péricles de Holleben Mello, que falou sobre o desafio para barrar o projeto de lei.Página 3A 17ª Feira do Agroleite em Castro começa oficialmente na terça-feira (15), cercada de muita expectativa e novidades. Pela primeira vez, entre os patrocinadores, estará uma empresa estrangeira. Também este ano, a área que é destinada a demonstração foi ampliada, resultado da parceria entre a Castrolanda, Fundação ABC e o Centro Estadual de Educação Profissional.Página 7No SábadoNesse sábado (12), a Associação de Proteção aos Animais Abandonados de Carambeí realizará na Praça Cívica, a primeira feira pet do município. A ideia do evento é divulgar a importância dos cuidados com os animais de estimação, as novidades no setor e sensibilizar sobre os animais abandonados.Página 4Entre os 108 deputados federaisO deputado federal Sandro Alex (PSD) integra uma relação de apenas 108 deputados federais que votaram pela cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), pelo impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT), e pela continuidade do processo contra o atual presidente, Michel Temer (PMDB), por corrupção passiva. Como a Câmara conta com 513 parlamentares, os 108 representam somente 21% da Casa.Página 3OPERÁRIOPágina 4AgronegócioPágina 7O castrense nunca foi tão roubado como nos últimos meses. A cada semana nos deparamos com esse tipo de violência. Ou o vizinho foi vítima dos criminosos, ou o filho, irmão, a loja do conhecido.Página 9Página 3Página 9Em CastroPágina 3Consultas e examesPágina 4SegurançaPágina 9