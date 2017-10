Edição 3075

Agroleite está mais moderno

Operário já está na Série C

Agroleite trará Osmar e Pauliki

28 mil casas rurais

Prefeito Edir firma parceria para novo investimento

Dupla tenta assaltar igreja e se dá mal

Motorista tomba caminhão na PR 151 e perde a vida

Agroleite lota 100% dos hotéis da região

Civil cumpre mandado de prisão

Frustrada fuga de presos

Sicredi tem o melhor 1º semestre da história

Assaltantes de casa noturna acabam presos

Homem que atirou em policiais se cala

Edição Especial Agroleite 2017

Vai começar a maior vitrine da cadeia leiteira, e muito mais ...

Shopping do Leite

Troféu Agroleite

Cinco empresas na dinâmica de máquinas

Empresa de Nova Zelândia patrocina feira

Abertura foi marcada pela simplicidade, mas teve o seu pesoA abertura do Agroleite, na manhã de terça-feira (15), foi marcada pela simplicidade, mas teve o seu peso. Trouxe para Castro Orlando Pessuti, diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, que ao lado do presidente da Cooperativa Castrolanda, Frans Borg, e do vice-prefeito de Castro, Alvaro Teles, prestigiaram a solenidade. Terminada a cerimônia, autoridades sairam em passeio pela Cidade do Leite, percorrendo ruas e construções que transportam o visitante a uma viagem pela Holanda. Tudo belo, eficiente, e ainda mais moderno.Página 5Após vencer o maranhãoOperário Ferroviário está na Série C do Campeonato Brasileiro 2018. O Fantasma venceu o Maranhão na noite dessa segunda-feira (14) pela partida de volta das quartas de final da Série D do Brasileiro. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 2 a 1. Como já havia vencido a por 3 a 1, o resultado garantiu o acesso e a classificação para a semifinal da D.Página 4Na quinta-feiraO ex-senador Osmar Dias e o deputado Marcio Pauliki, visitam juntos nesta quinta-feira (17) o maior evento da cadeia do leite no país. Eles chegam a Cidade do Leite perto das 10 horas e no início da tarde mantêm agenda com o prefeito de Carambeí, Osmar Blum.Página 3O Paraná busca recursos do governo federal para construir mais 28 mil moradias para atender pequenos agricultores e famílias em situação de vulnerabilidade social, dentro do programa Minha Casa Minha Vida.Página 3Distrito IndustrialPrefeito Edir Havrechaki recebeu nesta quinta feira (10), os empresários Esmael Paes de Oliveira Jr (FTG) e Eliones Koga (Koga & Koga) com objetivo de acordar parceria para investimentos no Distrito Industrial de Palmeira. Com a parceria, serão efetuadas melhorias significativas em aproximadamente 1,8 quilômetros de ruas no Distrito Industrial melhorando o acesso e as condições de tráfego para veículos leves e também melhorando de forma significativa a movimentação de caminhões nos períodos de pico de safra de soja e milho.Página 3Em CastroA criminalidade em Castro está tão escancarada que temos vários registros sobre situações inacreditáveis. Roubos que acontecem em plena luz do dia, assaltantes que subtraem tinta de cabelo, outros que praticam assalto para poder ir em festas. Os castrenses estão até se acostumando com esse tipo de registro, no entanto, se surpreendem com a ocorrência de terça-feira (15), quando a Guarda Municipal realizou uma prisão no mínimo inusitada: Dois homens invadiram a Igreja Matriz de Sant' Ana para roubar a caixa de doações.Página 7Grave acidente registrado no domingo (13) tirou a vida do motorista de caminhão, na PR-151, em Carambeí. A vítima, um homem de 58 anos, foi identificado como sendo Tercio Aparecido Macacari. De acordo com informações, a vítima perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e o caminhão capotou no quilômetro 306 da rodovia.Página 7LocalUma semana antes do início da maior feira tecnificada do setor agropecuário e leiteiro do Brasil, a rede hoteleira de Castro rendia-se ao Agroleite. Todos os 328 quartos, dos seis principais hotéis do município, tinham confirmados em 100% sua ocupação. Mas não são só os hotéis da cidade que estão lucrando com esse megaevento, os da região também. Para Silvia Kugler, diretora do Buganville Palace, se houvessem mais aposentos, todos estariam ocupados.Página 5Página 7Piraí do SulPágina 7Campos GeraisCooperativa Sicredi Campos Gerais inicia nessa semana o giro de prestação de contas do primeiro semestre de 2017. Entre os dias 14 de agosto a 05 de setembro, serão realizados 15 eventos, nos 14 municípios da área de atuação da cooperativa. De acordo com o presidente da Sicredi Campos Gerais, Popke Ferdinand Van Der Vinne, a transparência na gestão é um dos grandes diferenciais da instituição financeira cooperativa.Página 5SegurançaPágina 7Página 7Castro-PR, Terça-feira, 15 de AGOSTO de 2017 * Ano XXVII * ESPECIAL AGROLEITEResultado da somatória de esforços da Cooperativa Castrolanda, patrocinadores oficiais, expositores de empresas e de animais, associações de raças, instituições, governos e dos investidores da Cidade do Leite, o Agroleite 2017 reúne 27 empresas do setor que, em conjunto com a Castrolanda, mantêm a estrutura da cidade formada pelo Pavilhão Agroleite, Praça Central e a Vila Holandesa.Charmosas e bem ambientadas, as construções transportam os visitantes a uma viagem pela Holanda, inspiração arquitetônica da cidade. Ao longo do ano, os sobrados da vila são utilizados pelos investidores como um centro comercial do agronegócio, local para receber seus clientes, fechar negócios e confraternizar.Em sua 17ª edição, o Agroleite lança uma nova ferramenta de negócios de bovinos. Trata-se do Shopping Agroleite, um ambiente de comercialização onde os expositores poderão colocar a venda os animais jovens das raças que participam do evento: Holandesa Preta e Branca, Holandesa Vermelha e Branca e Jersey. A ferramenta estará disponível tanto para os animais que participarão da pista de julgamento quanto os específicos para comércio.Durante a realização do Agroleite, um dos destaques fica para a cerimônia de premiação dos vencedores do Troféu Agroleite. Este ano os premiados serão conhecidos na quarta-feira (16), segundo dia da feira. Os finalistas são anunciados numa grande festa no Memorial da Imigração Holandesa e a cerimônia é prestigiada por autoridades, personalidades ligadas ao agronegócio, os próprios produtores e a imprensa. O objetivo do prêmio que reúne 18 categorias, é homenagear os maiores e melhores destaques do segmento da cadeia do leite.Quatro dias antes da abertura oficial da 17ª Feira do Agroleite em Castro, a reportagem do Página Um foi até a Colônia Castrolanda onde conversou com Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda, responsável por uma das maiores exposições da cadeia do leite no País. Durante quase uma hora ele falou dos desafios dessa feira e como se planeja um evento de sucesso!