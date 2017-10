Edição 3076

Cerimônia 'premiou' os melhores de 2017

TROFÉU AGROLEITEEm noite de gala, a Cooperativa Castrolanda premiou os melhores da cadeia do leite em 2017, na noite de quarta-feira (16), os vencedores do Troféu Agroleite, em sua 17ª edição. O evento que teve lugar no Memorial da Imigração Holandesa foi decorado para receber os representantes das empresas finalistas. Ao todo 52 empresas são finalistas do prêmio que homenageia os destaques do segmento em 18 categorias distintas.Página 7MudançasCarambeí que hoje pertence a 16ª Zona Eleitoral de Castro, deverá ser transferida para a 139ª zona eleitoral de Ponta Grossa. Ainda na região, Ponta Grossa deverá ter duas zonas eleitorais, extintas- a 197ª e a 198ª. A proposta foi apresentada na quinta-feira (17), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná-TRE/PR, que levou a alternativa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Página 5A reunião do Núcleo Sindical Rural dos Campos Gerais, realizada na quinta-feira (17), no Sindicato Rural de Castro, contou com a presença de dez presidentes de sindicatos, lideranças rurais, empresários, do ex-senador Osmar Dias e ainda do deputado estadual Márcio Pauliki.Página 4ProjetoO projeto que pretende criar Programa de Incentivo á Implantação de Hortas Comunitárias no munícipio, apresentado pelo vereador Joel Elias Fadel em sessão ordinária da Câmara Municipal na quarta-feira (16), foi aprovado em primeira discussão. A ênfase deste projeto é a responsabilidade social, visando proporcionar a participação das comunidades na utilização produtiva de áreas ociosas.Página 3AO LADO DE MÁRCIO PAULIKIColocando-se como pretenso candidato ao governo do Paraná, o ex-senador Osmar Dias, acompanhado do deputado estadual Márcio Pauliki, ambos do PDT, foram recebidos na tarde de quinta-feira (17) pelo prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), em seu gabinete, e disse que visitava o município para "conversar, discutir com a população, e se apresentar". Mesmo em siglas diferentes, tanto Osmar Dias, quanto Blum, são da opinião que se deve deixar de lado as ideologias políticas e pensar em objetivos comuns, com o olhar voltado para a comunidade.Página 3FOZ DO IGUAÇUO governador Beto Richa abriu na noite da quarta-feira (16), em Foz do Iguaçu, a 6a. Conferência Estadual das Cidades, e disse que o encontro deve ser um indicador de ações a serem adotadas para que as cidades cumpram a sua função social, tornando-se entes mais inclusivos e participativos, conciliando desenvolvimento econômico com igualdade social e preservação do ambiente.Página 3Quase oito meses depois da nova administração assumir a prefeitura de Castro, será aberta uma sindicância para apurar o destino de equipamentos do setor de UTI- Unidade de Terapia Intensiva do hospital municipal Ana Fiorillo Menarim. Esses materiais teriam sido adquiridos ainda na gestão anterior do prefeito Moacyr Fadel.Página 5No SábadoPágina 7Praça CívicaA Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou, na quarta-feira (16), o plantio de árvores adultas na Praça Cívica localizada no centro da cidade. A ação é realizada com base no Plano Municipal de Arborização Urbana - PMAU. O secretário municipal de Meio Ambiente, Jean Andrusko, esclareceu sobre o plantio das espécies de ipê, criticado por alguns munícipes após o anúncio na página da prefeitura no Facebook.Página 4Palmeira realizou a primeira reunião de trabalho do Programa Municipal de Atração de Investimentos (Pmai), criado pela Agência Paraná de Desenvolvimento, com participação do setor público, investidores e instituições.Página 3Ginásio Sebastião Amâncio dos Santos ficou lotado para a abertura da 16ª edição dos Jogos Estudantis de Palmeira. Na arquibancada estavam reunidas a comunidade escolar, familiares de atletas, amigos e fãs de esporte.Página 5