Edição 3077

Historiador ocupava a cadeira 32 da academia de letras dos campos geraisQuis o destino que o autor do ‘Último Vôo’, o castrense Fidélis Bueno, fizesse sua derradeira viagem no Dia 19 de Agosto - data em que é celebrado o Dia Nacional da Aviação Agrícola. O engenheiro da aviação agrícola Fidélis Franco Bueno, 89 anos, morreu no sábado (19).Historiador, escritor e jornalista, Fidélis Bueno teve, a maior parte de sua vida, dedicada ao resgate da história de Castro e dos Campos Gerais e com isso deixa um legado e um acervo riquíssimo.Muito embora fosse avesso a entrevistas, em apenas alguns minutos de conversa ficava fácil de perceber que os elogios dedicados a sua pessoa, nunca foram exagerados. Apaixonado pela história de Castro, sobre gente e sua origem, Fidélis era um dedicado pesquisador da história da cidade e o que a torna diferente de outros municípios da região. “Castro foi formada por muitas etnias e é município rico: em pessoas, em diversidade cultural, econômica e isso rende tantas e tantas histórias”, destacou Fidélis , em uma de suas raras entrevistas.Página 5NO SALÃO DE TURISMOCarambeí estará presente no segundo Salão de Turismo dos Campos Gerais que irá reunir, em Ponta Grossa, municípios da região e os principais atrativos. O Evento acontecerá de 24 a 27 de agosto no Centro de Convenções do Shopping Palladium e contará com agenda cultural e degustações da gastronomia regional. Estarão presentes mais de 20 expositores e estima-se público acima de sete mil visitantes. Na oportunidade, Carambeí fará no dia 26, o lançamento oficial do seu Festival de Tortas.Página 4AlepPrevenir sempre é a melhor opção, principalmente, quando o assunto é o uso de drogas. Com esse propósito, foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa projeto do deputado estadual Marcio Pauliki que institui o Mês Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas.Página 3Justiça EleitoralComeçou na manhã de segunda-feira (21), em Jaguariaíva, o atendimento especial do Cartório Eleitoral para o recadastramento biométrico do título eleitoral, que identifica o eleitor através das digitais. O procedimento é obrigatório, inclusive para maiores de 70 anos, e deve ser feito até dia 24 de novembro.Página 3Secretário Elogia AgroleiteAcompanhado do deputado federal Sandro Alex (PSD), o secretário de estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná, Ratinho Junior (PSD), foi só elogios ao Agroleite, quando da sua visita à feira, na semana passada. Respondendo a Osmar Dias que fez referência ao seu nome quando visitou o prefeito de Carambeí, na quinta-feira (17), e usou a expressão “lá na frente nós vamos conversar”, Ratinho disse que possui um bom relacionamento com Osmar, que “ele tem uma história com o Paraná, vem buscando o espaço dele e eu tenho buscado com minha equipe um projeto inovador para o Estado. Gostaria que ele [Osmar Dias] tivesse com a gente nesse projeto como candidato a Senador, nos auxiliando, construindo”. Sandro Alex, por sua vez, disse que o Paraná precisa de um modelo de cooperativismo.Página 3Distrito de Caetano MendesNa manhã de domingo (20), acidente na Rodovia do Café envolveu seis soldados da Polícia Militar. A viatura ocupada pelos militares saiu da pista, capotou e atingiu árvores. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informava que os ocupantes tiveram ferimentos leves, porém, na segunda-feira (21), a PM relatou que todos já teriam alta.Página 7Página 7JaguariaívaPágina 7Certificação pela UnoparAlunos que frequentam as oficinais culturais no prédio do antigo Colégio Vicente Machado, na região central, vão poder fazer cursos online para qualificação profissional e aperfeiçoamento pessoal, com certificação pela Unopar, através da parceria entre a prefeitura de Castro e o Instituto Mundo Melhor (IMM), que fez a doação de quatro computadores na quinta-feira (17).De acordo com o secretário municipal de Esporte e Juventude de Castro, Marcos Vinicios de Rocco, a parceria vai beneficiar tanto alunos quanto a comunidade.Página 4Próximo à CastrolandaGrave acidente no fim de semana tirou a vida de morador de Carambeí. Ricardo Rodrigo Machado Ramos, 27 anos, morreu em colisão na rodovia PR340, quando trafegava próximo à Castrolanda.Página 7Em PalmeiraPágina 7