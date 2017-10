Edição 3078

Cruz Vermelha irá administrar

HOSPITAL ANNA FIORILLO SAIRÁ DAS MÃOS DA PREFEITURACom prazo de dois anos para implantar nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva-UTI, e com 180 dias para ativar o Centro Cirúrgico, a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Paraná, irá administrar o Hospital Ana Fiorillo Menarim. O contrato de concessão é válido por dez anos, prorrogável por igual período. A concorrência pública foi homologada na quarta-feira (23) e o processo de transição inicia após a assinatura do contrato, que deve acontecer nos próximos 15 dias. A entrega oficial do hospital para a população está marcada para dia 11 de outubro.Página 5Acesso a EliteCastro vai retornar a principal competição do vôlei nacional. A participação da equipe castrense foi confirmada depois do anúncio da desistência do Bento Vôlei. Com isso, o M.V. Selmer/Compagás/Caramuru retorna a Superliga Masculina, ao lado do Copel Telecom Maringá Vôlei.Além dos dois times paranaenses, a Superliga Masculina contará com o Sada Cruzeiro (SP), Funvic Taubaté (SP), SESI-SP, Vôlei Renata (SP), Montes Claros Vôlei (MG), Minas Tênis Clube (MG), Juiz de Fora Vôlei (MG), Lebes/Gedore/Canoas (RS), e SESC-RJ.Página 5'Girou, Ligou, Ganhou'Com a promoção ‘Girou, Ligou, Ganhou’, a AceCastro retorna com a campanha Sonhos de Natal 2017. Empresas de Castro que estarão participando vão receber cotas para que tenham direito ao material publicitário e ainda a chave (s) correspondentes as cotas escolhidas. No dia 2 de janeiro de 2018, a equipe organizadora da campanha irá percorrer cada empresa participante para sortear um cupom (ou mais), para aquele que foi comtemplado, tenha direito a uma chave.Página 5Em jogo válido pela semifinal da Série D, o Operário Ferroviário recebe o Atlético Acreano, na segunda-feira (28), pela partida de volta do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Germano Krüger, às 21h15. Na primeira partida, as equipes empataram sem gols.Página 4Na pista Agenor Moreira RibasA tradicional competição do Trekker Trek que estava programada dentro das atividades da 17ª edição do Agroleite/2017 para acontecer no último dia da feira, em virtude da chuva torrencial, teve que ser cancelada. O evento foi transferido para este sábado (26), na pista Agenor Moreira Ribas, anexa ao parque de Exposições , previsto para começar a partir das 10 horas. Mas já na sexta-feira (25), os motores roncaram forte durante os treinos livres.Página 7RegiãoFilipe Vriesman, apesar da pouca idade, há algum tempo vem chamando a atenção no automobilismo. No último sábado (19), o garoto conquistou a 1ª colocação da Categoria Mirim, na 3ª etapa do “Paranaense Light de Kart”, em Londrina.Página 4PalmeiraPágina 3SaúdeA governadora em exercício Cida Borghetti recepcionou na quinta-feira (24), os 34 profissionais do programa Mais Médicos que atuarão, nos próximos três anos, em 18 municípios paranaenses. Os médicos são cubanos e irão preencher as vagas desocupadas por outros profissionais que já retornaram para Cuba.Página 3PolíticaO deputado estadual Marcio Pauliki entregou recursos para a compra de quatro módulos móveis para a Guarda Municipal de Ponta Grossa na sexta-feira (25). O anúncio foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública ao lado do titular da pasta Ary Lovato.Página 3Contra AftosaPágina 7Casa da MemóriaPágina 4O funcionário de uma vidraçaria de Carambeí, morreu após receber descarga elétrica e despencar do terceiro andar de um prédio. De acordo com o Centro Municipal de Saúde (CMS), enfermeiros prestaram atendimento à vítima, que morreu a caminho do hospital.Página 9