Edição 3079

Negócios chegaram a R$ 55 mi

Operário vence e vai decidir o Brasileiro

Embriagado bate em poste e é preso

Aberta 'Semana da Pátria'

Festival das Tortas é lançado

5º Esquadrão comemora o Dia do Soldado

Beto Richa defende estatais

TB perde um de seus maiores nomes

Pedágios terão que emitir cupom

Castro deflagra combate ao crime

Mulher esfaqueia marido e o acompanha até hospital

PM desmantela esquema de tráfico

Família feita refém em castro tem carro roubado

Agroleite Tempos ModernosA Cidade do Leite viveu dias intensos na terceira semana de agosto. A rica programação do Agroleite Tempos Modernos fez o relógio caminhar rápido demais nos cinco dias de evento, com o registro de recorde de público e volume de negócios.De 15 a 19 de agosto, transitaram pelas avenidas do parque cerca de 62 mil pessoas. A grande movimentação de proprietários de fazendas, produtores e profissionais do setor refletiu no volume de negócios alcançado esse ano. As 211 empresas expositoras, nacionais e multinacionais, totalizaram R$ 55 milhões, contabilizando as transações financeiras já concretizadas durante o evento e as sinalizadas para fechamento nos próximos meses.Página 5SÉRIE DDois gols relâmpagos, o primeiro aos 8 e o segundo aos 15 minutos do primeiro tempo deram ao Operário Ferroviário a vaga para a decisão do campeonato Série D do Brasileirão. Com uma atuação impecável, o Fantasma da Vila surpreendeu até os mais otimistas, com Robinho e Schumacher fazendo a alegria da torcida operariana.Página 4RUA DO MORRONo domingo (27), um homem de 30 anos, que não teve sua identidade revelada, acabou preso depois de envolver-se em acidente de trânsito no centro de Castro. De acordo com o boletim da polícia, dirigia uma Courier pela rua Olegário de Macedo quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste e ainda atingiu um muro, por volta das 16h10.Página 7Em CastroCom a participação do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e alunos de quatro escolas da rede pública municipal e do estado, Castro abriu na manhã de segunda-feira (28), as comemorações da Semana da Pátria. A solenidade contou com a participação do prefeito Moacyr Elias Fadel.Página 5NO 2º SALÃO DE TURISMONo sábado (26), no palco do 2º Salão de Turismo dos Campos Gerais, foi realizado o lançamento da edição 2017 do Festival das Tortas "Rota das Tortas" que está previsto de 27 a 29 de outubro. A degustação ficou por conta das Tortas Wolf, Frederica's Koffiehuis, Aroma Buffet e Eventos, Torteiras de Carambeí e Parque Histórico.Página 4CerimôniaCom o compromisso dos soldados que foram incorporados em 2017 e um desfile da tropa, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Castro, comemorou, no dia 25 de agosto, cerimônia alusiva ao ‘Dia do Soldado’. Foram concedidos diplomas de ‘Melhor Atirador Combatente, Melhor Aptidão Física e Praça mais Distinta’.Página 5PolíticaPágina 3DespedidaPágina 4O deputado Márcio Pauliki estuda como a medida aplicada pela Receita Federal, que obrigará as concessionárias de pedágio a emitir cupon fiscal para os motoristas, poderá trazer benefícios também para entidades que são contempladas com o programa Nota Paraná Solidária.Página 3SegurançaPágina 7JAGUARIAÍVAPágina 7CarambeíPágina 7Página 7