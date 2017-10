Edição 3080

Caramuru estreia na Superliga

Primeiro jogo será dia 14, em casaO regulamento e tabela da próxima edição da Superliga masculina foram definidos na quarta-feira (29). Sem a presença do Bento Vôlei, que abriu mão da participação por problemas financeiros, a competição terá, como substituto, o Caramuru/Castro (PR). O campeonato inicia no dia 14 de outubro, já com um encontro entre grandes times do futebol brasileiro, Cruzeiro e Corinthians. Já a equipe do MV.Selmer/ Compagas/Caramuru fará sua estréia diante de sua torcida, jogando no Ginásio Padre José Pagnacco.Página 5Campos GeraisNove municípios paranaenses entre eles Piraí do Sul e Jaguariaíva vão ser contemplados com o programa do Ministério das Comunicações que leva internet banda larga gratuita à população. O investimento chegará a R$ 10.440.000,00 e foi anunciado na quinta-feira (31), em Brasília, pelo deputado federal Sandro Alex (PSD), juntamente com o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSB). Nesta primeira etapa do programa para a região, receberão o benefício: Ibaiti, Imbituva, Jacarezinho, Pinhão, Reserva, Santo Antônio da Platina e São Mateus do Sul. Piraí do Sul será contemplada com R$942.298,81 e Jaguariaíva com R$ 1.547.574,05.Página 3Entre março de 2013 e agosto de 2017, as obras urbanas no Paraná somaram R$ 1,7 bilhão de investimentos a atenderam 392 cidades do Estado. O balanço é do secretário Ratinho Junior sobre as 3,2 mil obras realizadas por sua pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. "São obras que significam qualidade de vida para os paranaenses porque se traduzem em mais desenvolvimento e bem estar social às cidades atendidas", disse Ratinho Junior.Página 3Mesmo com todos os holofotes voltados à luta de boxe que McGregor e My Weather faria no sábado (26), um dia antes o lutador castrense Sérgio Ávila, no auge de seus 45 anos, conquistava também em Las Vegas o título mundial, só que no Jui-Jitsu, categoria Master 4 (45 a 50 anos). Foram quatro confrontos, e quatro vitórias de um atleta que começou nesse esporte um pouco tarde, aos 32 anos de idade.Página 5Castro e Ponta GrossaVocê já pensou em estar ao lado de um atleta seis vezes olímpico, com participação em sete pan-americanos, dezoito mundiais e hexa-campeão Latino-americano. Agora imagine você participando de uma clínica, melhor, jogando com ele tênis de mesa e aprendendo. Essa oportunidade de ouro estará bem perto se você for um dos participantes da Clínica de Tenis de Mesa que Hugo Hoyama estará dando em Castro e Ponta Grossa, nas dependências do Sepam.Página 5O deputado estadual Marcio Pauliki percorreu nesta semana cinco municípios da região dos Campos Gerais. O parlamentar esteve em Reserva, Imbaú, Telêmaco Borba, Ventania e Piraí do Sul. Telêmaco Borba foi contemplada com investimentos que irão garantir a aquisição de três viaturas de polícia – duas para a Polícia Civil e uma para a Militar.Página 4Página 7Neste sábado (2), a equipe do Allegra Foods/Caramuru Futsal terá nova chance de mudar sua posição na tabela do campeonato da Série Ouro. O time comandado pelo técnico Garfinho entra em quadra contra a equipe do.ACMF de Campo Mourão.Página 4A programação da Semana da Pátria, organizada pela Prefeitura de Jaguariaíva, inicia na manhã de sexta-feira (1º), com a Corrida de Revezamento do Fogo Simbólico da Pátria. O ponto de saída será na Capela São José Operário, bairro Samambaia.Página 4Título da Série D do BrasileiroGlobo, do Rio Grande do Norte, que despachou o Juazerense da Bahia, faz a primeira partida em casa pela decisão do Brasileiro Série D, frente ao Operário Ferroviário, que tem a melhor campanha na competição. A partida será nesse domingo (3), às 17 horas, no Estádio Manoel Dantas Barreto, em Ceará-Mirim (RN). Já o jogo de volta acontece no dia 10, às 19 horas, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.“Depois da Série C, agora vamos em busca desse título”, disse o técnico Gerson Gusmão após a partida que classificou o Fantasma para a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Uma façanha inédita na centenária história do Alvinegro de Vila Oficinas, principalmente se levantar a taça de campeão.Para a primeira partida da decisão, o técnico Gerson Gusmão não terá à disposição o volante Índio, que cumpre suspensão, e o atacante Schumacher, que se recupera de lesão.Página 4OKTOBERFEST PGPágina 4