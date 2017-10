Edição 3081

Mentiras de um criminoso contumaz, afirma Richa sobre a delação

Reboco de parede cai e expõe 'parte da história'

Operário tenta controlar a ansiedade para jogo da final

TB receberá sede do IML

Guartelhano lança filme

Vai beber e esquece o filho dentro do carro

Ratinho Junior deixa a SEDU

Rangel 'apresenta' novas estratégias para a cidade

Colisão matou motociclista

Caramuru é goleado em casa, após virada

12 dias depois, corpo de caseiro é encontrado

PRESO EM CASTRO MOTORISTA QUE MATOU PROFESSORA

O governador Beto Richa afirmou nesta segunda-feira que as acusações atribuídas a ele na Operação Quadro Negro são falsas, levianas e irresponsáveis. “Vou dizer com todas as letras: é mentira”, disse, reforçando que a delação do empresário Eduardo Lopes de Souza não traz uma única prova. “Todas as acusações deste criminoso não merecem crédito. Ou querem transformar um criminoso contumaz em herói?”.Página 3Casa da cultura foi erguida em taipa e barroParte de uma das paredes laterais do prédio que hoje abriga a Casa da Cultura e o Arquivo Histórico Municipal, com documentos importantes do século XIX e XX, acabou cedendo e desabou na calçada, na rua que cruza a principal avenida do comércio de Castro, na madrugada de domingo (3).Tão logo foi informado do ocorrido, já na segunda-feira (4), o diretor da secretaria da Indústria Comércio, Cultura e Turismo de Castro, Augusto Beck, tratou de tomar providências para tentar resolver a situação. De acordo com ele, foi solicitado junto ao departamento de engenharia da prefeitura, um laudo para verificar a extensão do dano causado. Uma outra providência já adotada foi a de encaminhar para o Patrimônio Histórico e Cultural do Paraná, autorização para promover um trabalho de restauro.Página 5COM UMA MÃO NA TAÇADecisão da SÉRIE DApós vencer o Globo (RN) por 5 a 0, o maior desafio para o Operário Ferroviário que retorna a campo nesse domingo (10), a partir das 19 horas, pela segunda partida da decisão da Série D do Brasileiro, será a ansiedade.Página 4Solicitação de PaulikiEm vistoria às obras do Hospital Regional de Telêmaco Borba, na semana passada, o deputado Marcio Pauliki (PDT) garantiu que está cobrando junto ao Governo do Estado para que a instituição já possa começar a prestar atendimento público a partir de dezembro. Outra preocupação de Pauliki é a construção da sede de um Instituto Médico Legal no município.Página 3TibagiUm pedaço importante da história de Tibagi foi retratado no documentário “Guarda-te lá, que aqui bem fico”, de Maurício Martins Pereira, lançado oficialmente na noite de sábado (31) com exibição especial no Teatro Tia Inália. O evento também contou com uma exposição da fotógrafa Daniely Pereira, “Guartelá – Um Olhar Guartelhano”.Página 4Caso de PolíciaCriança de 3 anos, esquecida no interior de um automóvel pelo próprio pai, que se divertia em um bar, é retirada pela polícia militar. O caso foi registrado na tarde de domingo (3), na avenida Presidente Kenedy, após várias denúncias anônimas. Em conversa por telefone com Victor Loureiro, delegado responsável pela 43ª DRP, ele disse que a criança foi encaminhada para a delegacia de polícia e posteriormente entregue a mãe.Página 7Troca no GovernoSaída do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) do cargo, precipita as articulações para a disputa pela sucessão do governador Beto Richa, e deve forçar os demais pré-candidatos ao governo a anteciparem seus movimentos para se preparar para a disputa.Página 3Ponta GrossaO prefeito Marcelo Rangel (PPS), acompanhado de parte do seu secretariado, esteve na segunda-feira (4) pela manhã reunido com vereadores do Município para apresentar o Programa Desenvolve PG, um conjunto de ações que visa o desenvolvimento da cidade, além de gerar fluxo de caixa nos cofres públicos.Página 3Colisão traseira entre caminhão e moto, tirou a vida de um morador de Piraí do Sul. O acidente foi registrado no final da tarde de domingo (3), na PR-090, altura do quilômetro 146.Página 7Página 5Página 7Página 7