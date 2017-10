Edição 3082

Desfile atraiu público recorde

Receita libera quarto lote do imposto de renda

Álvaro Parrino, morre o 'Sigiloso'

Operário decide com casa cheia

Segurança de boate morre em tiroteio

PG inaugura R$ 3 mi em pavimentação

KLABIN APOIA PROGRAMA DE FOMENTOS

Distrito do Abapan vai festejar 69 anos neste domingo

'O Olhar de Neuza' encantou o público

Ciclovia de Palmeira recebe sinalização

Digital Agro discutirá novas tecnologias

7 de SetembroA manhã ensolarada de 7 de Setembro, em Castro, levou para a Vila Rio Branco uma multidão calculada em mais de cinco mil pessoas que foram assistir ao desfile Cívico-Militar que encerrou as comemorações da Semana da Pátria. O desfile foi aberto com a chegada do prefeito Moacyr Elias Fadel Júnior que desfilou em carro militar até o palanque oficial.Bastante aguardado, com carros blindados e soldados camuflados, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado iniciou o desfile. Olhos arregalados, principalmente as crianças viram a passagem dos militares com sua marcha e passos garbosos. Com a participação de 46 instituições entre escolas, militares e entidades sociais, o desfile teve sequência com a entrada na avenida da escola municipal Vicente Machado e de outros estabelecimentos de ensino da rede pública e particular, assim como entidades de classes. Com avenida totalmente lotada, muitos assistiram a passagem do desfile em cima de muros. Outros, puderam apreciar das sacadas de prédios residenciais.Página 5Página 3Um jornalista voraz, que trazia junto ao seu ímpeto a malícia e a genialidade de um texto irretocável quando o assunto era política, Álvaro Parrino, ou ‘Sigiloso’, como era conhecido pelas colunas que escrevera no Página Um, nos deixou na manhã dessa sexta-feira (8), aos 59 anos.Editorial - Página 2Pelo título da Série DO Operário Ferroviário recebe o Globo (RN), na noite deste domingo (10), pela partida da volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Germano Krüger, diante da torcida alvinegra, às 19 horas. O Fantasma venceu o primeiro confronto da decisão pelo placar de 5 a 0, fora de casa. Nem os mais otimistas acreditavam, ao final dessa partida, que o Operário traria do Rio Grande do Norte tamanha vantagem para a segunda partida da final. Para este jogo, o técnico Gerson Gusmão não terá o volante Chicão, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e está suspenso. Por outro lado, o volante Índio retorna à equipe após cumprir suspensão no jogo em Ceara-Mirim (RN).Página 4PMs envolvidosUma pessoa morreu e duas pessoas ficaram feridas em Castro, na madrugada de sexta-feira (8). O caso foi registrado no interior de uma casa noturna localizado às margens da rodovia da PR-151. A vítima fatal foi identificada como sendo José Jeferson dos Santos, de 23 anos.Conforme relatos, dois policiais que estariam de folga, ao perceberem que outros dois amigos teriam sido alvo de disparos de arma de fogo, revidaram.Página 9Página 3Página 4Página 5LocalPágina 5RegiãoPágina 4AgronegócioPágina 7