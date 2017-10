Edição 3083

A consagração!

Castro conhecerá sua Garota do Comércio

Caramuru vence rodada dupla

Suspeito de matar segurança vai pra casa

Caramuru Futsal sofre nova derrora

Morto com um tiro no peito

Prefeito Sandrini parcela dívidas

Prefeito Rangel firma parceria com o comércio

Ratinho faz balanço de sua atuação

Bombeiros tem trabalho para controlar fogo em caminhão com explosivos

Operário conquista o brasileiro da Série DMesmo após enfrentar os 90 minutos do jogo de final, e adentrar a madrugada de segunda-feira (11) em ritmo de comemoração, os mais novos campeões brasileiros de futebol tiveram disposição e preparo físico para também desfilar, em carro aberto. Uma jornada cansativa e, ao mesmo tempo prazerosa, que iniciou no Germano Krüger às 10h30 e percorreu as principais ruas de Ponta Grossa por mais de uma hora. Em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, e escoltado pela Kombi do Fantasma, jogadores, comissão técnica, e diretores do Operário, todos trajando a camisa de acesso do clube à Série C, carregavam a taça que deu ao clube o inédito título de Campeão Brasileiro de Futebol, Série D.Página 4Neste sábado, no Bento MossurungaÚnico concurso de beleza em Castro, o Garota do Comércio elegerá nesse sábado (16) a sua representante. Para essa edição, vinte candidatas inscreveram-se e na passarela mostrarão toda a sua desenvoltura nos desfiles em traje social (jeans e camiseta preta) e gala (vestido longo). Segundo o organizador do evento, Cleverson Bueno, não há mais ingressos sendo comercializados. Os 306 lugares do teatro Bento Mossurunga já foram adquiridos, mas quem quiser assistir o concurso poderá acompanhar pelo facebook.Página 5ParanaenseEm dois jogos disputados no final de semana no Ginásio de Esportes Xanda Nocera, válido pelo campeonato paranaense Série Adulto A, a equipe do M.V.Selmer/Compagas/Caramuru venceu os confrontos pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Adulto 2017 Série A masculino.Página 5Policial MilitarUm policial militar que se encontrava preso e foi apontado como suspeito de matar a tiros um segurança de 23 anos numa boate em Castro, foi liberado na tarde de segunda-feira (11), depois de pagar fiança no valor de R$ 3 mil . Antes de deixar a prisão, apresentou para a polícia, uma nova versão do caso. De acordo com o depoimento prestado junto ao delegado Victor Loureiro, o policial agira em legítima defesa.Página 7Chave OuroPágina 5VILA OPERÁRIACom um tiro no peito, Bruno Sperandio da Silva, 19 anos, foi assassinado na noite de sábado (9). O crime aconteceu na Vila Operária por volta das 22h30. O rapaz ainda foi socorrido e levado para a unidade de Pronto Atendimento-UPA, mas entrou em óbito.Página 7Piraí do SulDesde que assumiu a prefeitura de Piraí do Sul, o prefeito José Carlos Sandrini (PHS) passou a adotar medidas drásticas para buscar sanear os cofres e pagar as contas em dia.Uma das saídas encontradas na semana que passou foi buscar parcelar dívidas.Página 3Em Ponta GrossaFoi assinado na tarde desta segunda-feira (12), contrato que firma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para oferecer cursos gratuitos de capacitação voltados para o comércio. O projeto foi intitulado “Seu melhor negócio: qualificar para vender”.São 180 vagas para três cursos, que têm como temas marketing pessoal e postura profissional, qualidade no atendimento ao cliente e técnicas de negociação em vendas.Página 3PolíticaDepois de um período de quatro anos à frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU) e do Paranacidade, o deputado estadual Ratinho Júnior deixa a pasta. Na sua saída, o agora ex-secretário faz balanço de sua atuação no Sedu e da Paranacidade.Página 3Página 7