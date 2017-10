Edição 3084

Ponta Grossa e Jaguariaíva em festa

ALEGRA FOODS JÁ ESTUDA AMPLIAR SUA FÁBRICA

20 jovens disputam concurso

I Off Road reúne aventureiros

Digital Agro começa dia 21

Prefeitos querem agilizar Samu Regional

Escolas concorrem a prêmio nacional

Pauliki quer trincheira em PG

Amistoso reunirá ex-craques

Trio assalta loja de cosméticos

Empresa nega fuga de motorista

194 anosEnquanto a mais nova sensação do futebol brasileiro - a equipe do Operário Ferroviário - desfila em Ponta Grossa para marcar o aniversário da cidade, em Jaguariaíva o governador Beto Richa esteve na quinta-feira (14), inaugurando obras e entregando recursos na presença de deputados estaduais e federal. Duas festas para celebrar os 194 anos de emancipação política dessas cidades centenárias, que mesmo próximas, possuem vocações diferentes. Shows e inaugurações integram as comemorações que prometem continuar até o final de semana. Quem ganha com toda essa movimentação é a população desses municípios que poderão aproveitar o feriado.Página 3 e 4CARNE SUÍNAEm seu segundo ano de atividade, a Alegra Foods já estuda ampliar a sua fábrica em Castro, constituída de forma modular. Com 3 mil abates de animais dia, podendo chegar a cinco mil no ano que vem, ela pode ficar pequena dentro de seu planejamento de crescimento, disse Richard Hendrik Borg, diretor da Cooperativa Castrolanda, em entrevista a reportagem do Página Um, ainda no Agroleite.Página 6Garota do ComércioParticipar de um concurso de beleza é para a maioria das vinte candidatas que desfilarão no palco do Teatro Bento Mossurunga, nesse sábado (16), um sonho, o que dizer ser a vencedora do Garota do Comércio.Página 5Palmeira CrossAmantes de aventura de Palmeira e região já podem programar em sua agenda a 1ª edição do Encontro Off Road, que acontece no final de semana no de Exposições Caminho das Tropas. O evento é promovido pelo Palmeira Cross, com o apoio da prefeitura e a programação já começou na sexta-feira (15), com recepção e inscrições dos participantes e ainda a abertura do encontro com uma ‘jipeata’ pelas ruas da cidade.Página 4Em CarambeíNa terça-feira (13), Luis Fernando Duarte Soares, da Assessoria de Imprensa da Pg1, esteve na redação do Página Um para apresentar a programação da feira Digital Agro, evento que acontece nos dias 21 e 22 de setembro, em Carambeí, organizado pela Frísia Cooperativa Agroindustrial. Durante esses dois dias, serão apresentadas novidades e discussões sobre temas que influenciam diretamente na produtividade das propriedades rurais.Página 7Durante reunião dos prefeitos da AMCG na quarta-feira (13), na Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa (ACIPG), a diretora da 3ª Regional de Saúde, Scheila Mainardes apresentou um desenho de como funcionaria o Samu Regional, bem como seus custos.Página 3TIBAGIPágina 4PolíticaPágina 3No domingo (17), o estádio da Batavo, em Carambeí, será palco de um grande amistoso entre o time Amigos do Macaris Futebol Clube e a Seleção Atlética Real Carambeí. A partida está marcada paras às 10 horas, no chamado ‘Jogo das Estrelas’. Macaris do Livramento é ex-campeão de boxe e participará do evento, que terá também a presença de boxeadora castrense Rosilete dos Santos.Página 4Em CastroNo final da tarde de quarta-feira (13), quando lojas e estabelecimentos de Castro instalados na principal rua do comércio - na rua Dr.Jorge Xavier da Silva -, se preparavam para encerrar o dia, três indivíduos entraram numa loja de cosméticos e sem levantar suspeitas passaram a se mostrar interessados nos produtos expostos.Página 9Caso da professoraPágina 9[size]Witmarsum recebe nesse sábado 'II Volkfest'Página 4