Edição 3085

Nerilda faz história em Arapoti

Beleza

Contas desaprovadas

'Braço de Ferro' termina em morte

'Tremor' assusta moradores do PR

Caminhada Internacional na Natureza tem público recorde

Homem tem faca cravada no pescoço

Pai é preso após agredir filho em PG

Tiaguinho Cigano é achado morto

Pauliki visita distrito do Socavão

Agente é preso acusado de facilitar fuga de presos

Semana do Trânsito terá blitz em Castro

Caramuru Futsal sofre nova derrota

Apresentada em PG estação de tráfego aéreo

Primeira mulher prefeitaPela primeira vez na história de Arapoti, os destinos do município serão comandados por uma mulher. Eleita vice-prefeita na chapa que deu a Braz Rizzi à reeleição em 2016, Nerilda Penna (PP) foi empossada prefeita no início da tarde dessa segunda-feira (18) em clima de festa, na Câmara de Vereadores.Para o presidente do legislativo arapotiense, Wesley Carneiro Ulrich (Lelo), "com a Nerilda na prefeitura se abre um diálogo com a Câmara, coisa que não existia com o prefeito Braz Rizzi", destaca. A prova de que a prefeita tem as melhores das intenções, está no fato de que horas após ser empossada chefe do executivo municipal, ela compareceu a sessão ordinária, o que nunca tinha acontecido com o prefeito anterior. Lelo espera que a nova prefeita mude parte de sua equipe, colocando o seu modelo de governar.Página 3Em um concurso emocionante, Marina Helena Oliveira dos Santos foi escolhida a Garota do Comércio 2017, por apenas um décimo. Em segundo terminou Gabriela Carvalho Moreira, seguida de Dhafiny Koch.Página 5Em Piraí do SulPor 5 votos a 4, legislativo de Piraí do Sul vota pela desaprovação das contas do ex-prefeito Valentim Zanelo Milleo, na noite de segunda-feira (18). Agora caberá a Justiça decidir o futuro político de Tim.Página 3SocavãoEra para ser apenas um final de semana divertido na localidade do Socavão, onde acontecia um churrasco. No domingo (17), por volta das 22 horas, dois cunhados faziam, num bar na estrada rural da Serra do Apon, uma disputa de ‘queda de braço’. Nervoso por ter sido vencido, o homem que não teve a sua identidade revelada, iniciou uma discussão que acabou em morte.Página 73,5 graus na escalaTremores de terra foram sentidos na madrugada desta segunda (18) em várias cidades da região serrana do Paraná. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, o evento, que teve magnitude de 3,5 graus, ocorreu em Itaperuçu, a cerca de 25 quilômetros de Curitiba. A instituição chegou a registrar eventos em Rio Branco do Sul e São Jerônimo da Serra, mas retificou a informação.Página 4Em CastroO domingo (17) foi de tirar o fôlego para os mais de 600 participantes da Caminhada Internacional na Natureza num circuito que foi desenvolvido na área rural da Colônia Terra, em Castro. O percurso de 15 quilômetros, além das belas paisagens ao longo do caminho, passou por pontos estratégicos como por exemplo o museu Terra Nova, Igreja Santa Terezinha e a bela cachoeira do Floriano. Página 5JaguariaívaNo domingo (17), um rapaz de 26 anos foi levado até o Hospital Municipal Carolina Lupion com uma faca cravada no pescoço. A Polícia Civil também esteve no local para conversar com a vítima, que disse ter sido atingida pelas costas. Não há informações sobre quem seria o autor do crime.Página 7Fios de luzPágina 7Em TibagiPágina 7PolíticaNo sábado (16), o deputado estadual Márcio Paulik esteve em Castro, num encontro com a comunidade do distrito do Socavão. Acompanhado dos vereadores Dirceu Ribeiro e Jovenil de Freitas, o parlamentar ressaltou que a pedido de lideranças locais, está direcionando uma emenda para a aquisição de duas motocicletas.Página 3Página 7Página 5Página 5Página 4