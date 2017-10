Edição 3086

Primavera chega com clima estável

Deve chover sábado em quase todo o paranáA primavera começa às 17h02 desta sexta-feira (22) e termina às 13h28 de 21 de dezembro. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o primeiro dia da estação será estável, sem chuvas, com temperaturas altas em todas as regiões do Estado. A umidade relativa do ar fica baixa, sobretudo na metade norte do Estado. Deve chover sábado no Oeste, Sudoeste, Litoral e na Capital.A distribuição das chuvas durante a nova estação deve acompanhar a média histórica no Paraná onde a primavera se caracteriza pelo retorno das chuvas abundantes. “Outubro inicia com um desvio positivo de chuvas ao longo da Bacia do Rio Iguaçu com 50 a 70 milímetros acima da média”, informa o meteorologista do Simepar, Cezar Duquia.Página 4Parte de moradores do bairro do Tronco, cansados de esperar por providências do poder público, resolveram, nesta semana, por conta própria, fechar acessos de estrada da região, utilizando galhos de árvores, pedras, e pedaços de madeira. Entre as principais reivindicações estão a colocação de uma camada de antipó e pelo menos duas lombadas para diminuir a velocidade dos veículos que por ali transitam. Na verdade, os reclames já duram a vários anos, sem que seja tomada uma solução para o caso.Página 5Voltado aos ProdutoresUma feira que interage com o visitante assim que ele entrava no pavilhão de exposições. Quem for a Digital Agro poderá ser recepcionado por uma atendente virtual que aparece numa tela de 55 polegadas. Mas não é só isso, muita tecnologia estará à mostra. Nesta sexta-feira, que marca o segundo e último dia da feira, o painel apresenta o tema ‘Sensoriamento e monitoramento digital - o agro em detalhes e no período da tarde o painel ‘E-management - o agro na palma da mão, que pretende destacar a importância da gestão no processo agrícola.Página 7Conquista de Sandro AlexA Unidade Técnica Regional da Agropecuária (UTRA) de Ponta Grossa e de Castro serão mantidas pelo Ministério da Agricultura. A manutenção das duas UTRAs foi garantida nesta quarta-feira (20) pelo deputado federal Sandro Alex (PSD), durante reunião em Brasília, com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Eumar Roberto Novacki, e que teve a participação do líder da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, deputado Marcus Montes (PSD).Página 3Página 3TelêmacoTiroteio na madrugada de quinta-feira (21), em Telêmaco Borba, deixou duas pessoas feridas. Tudo começou com uma perseguição policial pelas principais ruas da cidade e terminou com três suspeitos presos.Página 9Página 9Em CastroNa sessão de quarta-feira (20), da Câmara de Vereadores de Castro, foi aprovado projeto de Lei do executivo municipal que autoriza a doação de materiais, equipamentos e acessórios considerados inservíveis para a prefeitura e que serão repassados para a Casa da Criança e Adolescente padre Marcelo Quillci.Página 5Página 4