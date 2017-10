Edição 3087

Fazenda pode ter novo secretário

Rapaz é morto com tiro no Jardim Arapongas

Rosana teria pedido sua exoneração na sexta-feiraAinda não é oficial, mas a secretária da Fazenda, Rosana Azambuja, teria pedido na sexta-feira (22) a sua exoneração do cargo. O motivo estaria relacionado a desentendimentos internos, e a discordância de algumas decisões colocadas à ela. A reportagem do Página Um buscou na sexta-feira, e nessa segunda-feira (25), falar com Rosana, que não atendeu as ligações. Da Secretaria Municipal da Fazenda, recebeu-se a informação que ela não trabalharia na segunda-feira pois estaria tratando da sua saúde, em um hospital de Ponta Grossa. Também procurada pela reportagem, a assessoria de Imprensa da Prefeitura de Castro não soube informar se Rosana teria realmente saído, o que só se confirmaria com uma publicação no Diário Oficial do Município.Página 3Desde o dia 19Desde terça-feira (19), os Correios de Castro - a exemplo do Paraná - estão com suas atividades parcialmente paralisadas. Na agência de Castro, um número aproximado de 14 carteiros aderiram ao movimento de greve deflagrado pela categoria. De acordo com informações levantadas pela reportagem do Página Um, o serviço de sedex continua sendo postado e entregue. Já serviços com hora marcada - Sedex 10 e 12, Sedex Hoje, Disque Coleta - estão com postagens suspensas para 12 estados e mais o Distrito Federal, inclusive o Paraná. Entre as reivindicações da classe estão a manutenção de direitos adquiridos, contra a privatização e melhores condições de trabalho, conforme faixa afixada em frente a agência de Correio de Castro.Página 5Gestão PúblicaO deputado Ratinho Junior (PSD) protocolou na segunda-feira ( 25), na Assembléia Legislativa, projeto que estabelece as regras para a criação do programa estadual de integridade compliance na gestão pública. “O programa visa organizar padrões de conduta, monitorar políticas públicas e práticas administrativas em cada órgão e entidade entre os servidores, nos diferentes serviços da administração pública”, descreveu.Página 3Turista cai de um dos mirantes do Parque Estadual do Cânion Guartelá, em Tibagi, e só é resgatado na sexta-feira (22). A vítima, que é de Campo Grande (MS), foi encontrada por funcionários do parque, com ferimentos por todo o corpo e precisou ser resgatada por bombeiros.Página 7Em CarambeíO Parque Histórico de Carambeí irá proporcionar aos visitantes do museu uma viagem pela Idade Média. Com a realização da Feira Medieval, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, a instituição busca aproximar o público da história e dos costumes medievais. O historiador e organizador do evento, Lucas Kugler, relata que a Idade Média mexe com o imaginário do público e a realização da Feira surgiu com intuito do Núcleo Educativo do Parque Histórico desmistificar algumas representações sobre esse período histórico.Página 4Em CastroUma filhote de onça parda – animal ameaçado de extinção – encontrada ferida no pátio de uma fábrica de ração, em Castro, foi devolvida à natureza no sábado (23), depois de tratada pelo médico veterinário e especialista em animais silvestres, Robson Climionte. Ela estava caída e com uma das patas inchadas, até ser avistada por funcionários da empresa.Página 7Colisão frontal entre Fiorino e um caminhão Volvo, resultou em tragédia na manhã de domingo (24), com a morte de Sérgio Gomes, de 36 anos. Conforme o boletim da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi registrado na PR-092, próximo Wenceslau Braz.Página 7TecnologiaCom um público aproximado de cinco mil pessoas, durante os dois dias do evento organizado pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, a Digital Agro discutiu temas como automação e robótica, monitoramento e sensoriamento, e temas ligados a gestão e sucessão familiar no campo.Página 5PalmeiraCerca de 70 pessoas participaram de um evento com foco no cultivo da videira, destinado para produtores de uva de Palmeira e São João do Triunfo, na sexta-feira (22). O encontro aconteceu em uma propriedade na localidade de Mandaçaia.Página 4PolíticaPágina 3SegurançaPágina 7