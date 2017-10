Edição 3088

Publicação de resumo de edital de licitação em jornal local é obrigatória!

Vereadores de Piraí do Sul questionam prefeito com série de requerimentos

SUSPEITOS DE ROUBO SÃO PRESOS PELO PELOTÃO DE CHOQUE

HOMEM INVADE RESTAURANTE E ATIRA EM CLIENTE

Finanças propõe novo corte de gastos

Sloboda recebe R$ 107 mil para reforma de escola

TCE-PRPor total desinteresse do Prefeito MoacyrO prefeito Marcelo Rangel anunciou na manhã desta terça-feira (26) a parceria entre a Prefeitura de Ponta Grossa e o Caramuru Vôlei, assegurando a participação de uma equipe dos Campos Gerais na Superliga Masculina 2017/2018. A competição começa já no dia 14 de outubro e reúne as doze melhores equipes do voleibol brasileiro na atualidade.Depois de vinte e dois anos, o voleibol princesino volta a participar da Superliga, dando sequência ao trabalho que envolve toda a comunidade. Para Castro, só restou a história!Página 5BR - 376Um morto e uma pessoa com ferimentos graves, foi o saldo do acidente que envolveu quatro veículos na quarta-feira (27), em Ponta Grossa. Vítima foi identificada como Raiel Borges Policeno, de 73 anos, morador de Ponta Grossa. Um caminhão bitrem, com placas de Maringá, perdeu o controle na BR-376, próximo ao viaduto do Santa Terezinha, e invadiu a pista sentido norte da rodovia.Página 7Na CIETEP/FIEPProprietários, executivos e jornalistas dos vinte principais jornais do Interior do Paraná, que formam a ADI, mostraram sua força e união no primeiro seminário 'O Momento do Jornal e o seu Futuro', promovido pela entidade, na Cietep/Fiep, na terça-feira (26). Na ocasião, três conferencistas com experiência na área tecnológica foram convocados para palestrar.Página 4Primeira parcelaO pagamento do 13º salário será pauta de uma reunião na Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), convocada para o dia 16 de outubro. De acordo com Juca Sloboda (DEM), presidente da Associação e prefeito de Jaguariaíva, a ideia é buscar conhecer um pouco da situação financeira de cada município. Em Castro, a prefeitura que tem mais de 2.291 funcionários,1.083 deles pediram o adiantamento do 13º salário e receberão a primeira parcela nesta sexta-feira (29) – o pagamento irá representar a injeção de R$ 1,4 milhão na economia de Castro.Página 3EM CASTRONa semana passada, agentes da cadeia pública de Castro descobriram um buraco na laje de uma das celas, em uma galeria com mais de 40 presos, por onde pretendiam empreender fuga. Já na manhã de sexta (22), em menos de 24 horas após a descoberta do buraco, agentes frustraram nova tentativa de fuga.Página 7Um programa que valoriza a música de nossa terra. É com esse perfil, que o empresário e agora apresentador Dolcir Terra estreia nesse domingo, a partir das 10h30, 'Som e Viola', pela Rede Massa de Televisão - SBT.Página 5Página 3Página 7Página 7TibagiPágina 3Um foi recapturadoDos cinco detentos que fugiram da cadeia pública de Piraí do Sul, na quarta-feira (27), um deles acabou sendo recapturado no mesmo dia, numa operação conjunta das polícias militar e civil. Tiago ‘Botão’ foi encontrado nas imediações do núcleo Cristo Redentor e já está de volta na carceragem de Piraí do Sul.Página 7JaguariaívaPágina 3CarambeíO palco do Clube Social recebe hoje (29) o 3° Festival Estudantil de Canto - FEC, realizado pela Esco-lar e Instituto BRF. Ao todo 35 crianças e adolescentes, com idades de 6 a 16 anos, disputam o festival. O evento inicia às 18 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível.