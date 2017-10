Edição 3089

Gasolina chega a R$ 4,19 o litro

Comércio sente no bolso saída do caramuru Vôlei

'Outubro Rosa' começa no sábado

Pauliki lançará instituto

Richa sanciona lei

Rosana deixa a pasta da Fazenda Pública

Lacustre sediará pesca esportiva

Parede da Casa da Cultura é restarurada

Dejetos de animais em rio

Pesquisas apontam perfil de Ratinho Junior

Dia Mundial do Idoso teve festa em Tibagi

Bombeiros de Castro tem final de semana agitado

Operação prende avó que explorava neta

Litro pode variar R$ 0,23Dois meses após o aumento do preço da gasolina nas refinarias e consequentemente nos postos, o valor cobrado pelo combustível está muito mais caro em Castro, e não apenas em uma ou outra revenda, mas em todas. Após o reajuste, o Página Um publicou em sua edição de 29 de julho que o preço mais baixo do litro da gasolina comum custava R$ 3,77, hoje ele é encontrado a R$ 3,95, mas há quem cobre R$ 4,11. Para a gasolina aditivada o litro subiu de R$ 3,78 para R$ 3,96, mas tem postos que não se se preocupam em cobrar R$ 4,19.Página 5R$ 100 mil de PrejuízoA saída do Caramuru Vôlei da cidade de Castro, para defender Ponta Grossa na Liga Nacional de Vôlei, já começa a trazer efeitos para o comércio castrense, sem dizer a imagem negativa junto aos apaixonados por esse esporte. Só o Borgen Hotel, na Castrolanda, perdeu R$ 100 mil com o cancelamento das reservas das quatro equipes de outros estados, que pernoitariam no município.Página 5Em CarambeíNo sábado (7), a Secretaria de Saúde de Carambeí estará empenhada nas ações do Outubro Rosa. Uma concentração na Praça Cívica das 13 até às 17 horas, marcará a abertura do evento ‘Mulher em Pauta’ com a barraca Saúde - com agendamento de preventivos e panfletagem sobre o câncer de mama.Página 4No Combate ao CâncerNo início do mês destinado ao Outubro Rosa, campanha de conscientização para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o deputado estadual Marcio Pauliki ressalta a importância de aprimorar a infraestrutura para tratar e atender a todos aqueles que sofrem de câncer de mama e de todos os demais tipos de tumores.Página 3Rota dos TropeirosO Paraná conta agora com mais duas atividades de turismo rural formalizadas. O governador Beto Richa sancionou a lei que cria a Rota do Vinho, abrangendo 36 municípios, e a lei que regulamenta a Rota dos Tropeiros, que unifica as atividades já existentes em 22 cidades, nos Campos Gerais. A sanção foi dada no dia 27 de setembro e as duas leis já estão publicadas.Página 3ConfirmadoDesde segunda-feira (2) a Secretaria Municipal da Fazenda Pública está sem titular na pasta. Em ‘nota informativa’ entregue à reportagem do Página Um, Rosana Azambuja, que ocupava o cargo desde janeiro desse ano, detalhou que o seu pedido de exoneração só ocorreu oficialmente "na sexta-feira, 29 de setembro, junto ao Gabinete do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior", e não no dia 22, uma semana antes.Página 3LocalPágina 5PreservaçãoPágina 5Moradores ribeirinhos vizinhos de uma propriedade rural em Carambeí, denunciaram no final de semana a Polícia Ambiental, crime de poluição no rio Lajeado. Dejetos de animais estariam sendo jogados diretamente na água do rio que passa na área rural do Lajeado.Página 7PolíticaPágina 3RegiãoPágina 4Cinco ocorrênciasPágina 7Página 7