Edição 3090

NA CAÇA

Plebiscito separatista terá voto em Castro

Aline de malas prontas para Curitiba

Atleta de Castro integra Seleção

Saúde 'zera fila' para mamografia em Tibagi

A partir das 10 horas de domingo (8), pela Rede Massa - SBT.

Polícia caça estuprador e assassino

Campos Gerais lidera na agropecuária

Semáforo da João Gualberto volta a funcionar

Bento foi palco de Mostra de dança

Liberados ingressos para superliga de voleibol

'Feirinha do Brás' acontece sob protestos em carambeí

Assaltantes de carro-forteNa quarta-feira (4), uma quadrilha fortemente armada com fuzis tentou assaltar um carro-forte na região de Ortigueira. Mesmo atacados por diversos tiros, funcionários da equipe de transportes de valores reagiram e conseguiram escapar. Até o começo da tarde de quinta-feira (5), os assaltantes percorreram mais de 300 quilômetros, passando inclusive por Castro, na estrada do Cerne e teriam seguido para a região metropolitana de Curitiba. Durante a fuga pelos Campos Gerais, os bandidos capotaram e abandonaram quatro caminhonetes que roubaram no caminho. Nelas, os policiais encontraram artefatos explosivos e chapas para encaixe de fuzil.Página 9'SUL É MEU PAÍS'Castro e outros seis municípios da região estão na rota do movimento separatista ‘O Sul é o Meu País’ e terão urnas para a votação informal neste sábado (7). O polêmico plebiscito organizado pelo movimento terá início às 8 e vai até às 17 horas, período em que os eleitores poderão responder a seguinte questão: você quer que o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul formem um país independente? As opções para preencher a cédulas são ‘Sim’ ou ‘Não’. Nos Campos Gerais, além de Castro, vão receber o plebiscito os municípios de Arapoti, Piraí do Sul, Carambeí, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Tibagi.Página 5Assessorar DeputadoConvidada a assessorar o deputado Missionário Ricardo Arruda (Patriotas), na Assembleia Legislativa do Paraná, a ex-vereadora de dois mandatos, candidata a deputada e prefeita por Castro, Aline Sleutjes, muda de ares e vai morar em Curitiba.Página 3No BasqueteAtleta castrense Matheus Diniz fez na quinta-feira (5), a sua estreia na Seleção Brasileira de Basquete 3x3, nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Santiago, no Chile. Com 16 anos, Matheus está entre os oito que representam o país na competição continental. Logo que terminar a disputa no Chile, o atleta de 1,93, que estava no Vasco da Gama (RJ), se apresenta ao projeto Novo Basquete Ponta Grossa/CCR RodoNorte (NBPG).Página 5OUTUBRO ROSAO Palácio dos Diamantes, sede da Prefeitura de Tibagi, tem anoitecido cor de rosa desde terça-feira (03), em homenagem ao Outubro Rosa, inclusive a Secretaria Municipal de Saúde preparou algumas ações para enfatizar a importância do autoexame e da saúde da mulher. A primeira boa notícia é que neste mês foi zerada a fila para ultrassom obstétrico e mamografia.Página 4Em Ponta GrossaA polícia de Ponta Grossa está a caça de um criminoso que estuprou uma jovem e matou um rapaz com dois tiros no peito. O caso foi registrado na quarta-feira (4), na rua Antonio Schemberger, no bairro Chapada, pouco antes da meia-noite. O casal caminhava às margens da Avenida Souza Naves quando foi surpreendido.Página 9AgronegócioPágina 7Página 5Página 5Página 5Página 4