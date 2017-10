Edição 3091

Cruz Vermelha assume hospital

Incêndio Criminoso?

Atleta castrense traz a prata

'Feirinha' abre mesmo após ação da Receita

Dia da Criança movimenta Centro Cultural

Festival das Tortas ganha nova formatação e elogios

'Corrida Maluca' já movimenta apostas

Castro lamenta morte de manobrista

ALEP se une e aprova nora de repúdio

Menor colide em viatura da Guarda Municipal

Carambeí realiza a partir de hoje 1º Fórum de saúde mental

Governador Beto Richa prometeu novos recursosO governador anunciou na tarde de segunda-feira (9), que incluirá na sua pauta, recursos para a Saúde de Castro. Sem especificar valores, Beto Richa confirmou que já determinou a compra de equipamentos para serem utilizados no Hospital Anna Fiorillo Menarim, a ser reinaugurado na manhã desta terça-feira (10). As obras de readequação do Hospital Anna Fiorillo Menarim e a concessão para a Cruz Vermelha será entregue para a comunidade hoje, em solenidade que terá a presença de autoridades locais e regionais. As obras de readequação incluirão o centro cirúrgico, ala de imagem, Pronto Socorro, quartos e banheiros, paisagismo, jardinagem e pintura interna e externa.Página 5'CREAS' DO JARDIM DAS ARAUCÁRIASNo domingo (8), um incêndio destruiu dois cômodos da sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - ‘Neuza Freitas’ CREAS -, no Jardim das Araucárias. O fogo atingiu computadores, registros de arquivos e móveis. Como era fim de semana, ninguém estava no local e não houve feridos. A suspeita é que o incêndio tenha sido alvo de criminosos, uma vez que no local foram encontradas garrafas de álcool.Soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local e conseguiram controlar as chamas, isolando a área. O estrago só não foi maior porque as chamas danificaram as tubulações de água, o que ajudou a resfriar o local.Página 7No jogos sul-americanos de basqueteEstreando em competições internacionais pela Seleção Brasileira de Basquete 3x3, o atleta castrense Matheus Diniz, ao lado de seus colegas, conquistou a medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Santiago, no Chile.Página 5Em CarambeíMesmo com a operação de combate ao contrabando e ao descaminho, desencadeada pela Receita Federal na manhã de sexta-feira (6), e que resultou na apreensão de R$ 100 mil em mercadorias, lojistas da 'Feirinha do Brás' trabalhavam normalmente na segunda-feira (9), às margens da PR – 151, em Carambeí.Página 4Na CastrolandaPara celebrar o Dia das Crianças, o Centro Cultural Castrolanda promoverá uma ‘Tarde de Jogos’, entre os dias 12 a 15 de outubro, das 13 às 18 horas, com a intenção de trazer ao visitante o contato com jogos típicos da cultura holandesa, especialmente aqueles cujos imigrantes da Castrolanda costumavam fazer na sua infância.Página 5Página 5O que você diria de ser expectador e ao mesmo tempo poder apostar entre dois padres, ou dois políticos, ou ainda dois diretores de escola, e ainda lucrar se as suas apostas acabarem vencendo? Essa é a ‘Corrida Maluca Unidos pela Educação’, evento organizado pelo ‘Queremos Saber Cursinho Solidário 2017’, dentro dos festejos alusivos a 1ª Castro Cidade Alegria, que buscou junto a vários setores da sociedade, pessoas que se dispusessem a competir entre si em uma corrida de 100 metros, nada convencional, no Parque Lacustre.Página 4Pátio de EmpresaO que era para ser o primeiro dia de trabalho da manobrista Edina Mara Martins, de 36 anos, acabou virando em tragédia. A motorista morreu atropelada pelo rodado de seu próprio caminhão, no pátio de uma usina de beneficiamento de leite, localizada na margem da rodovia PR-151. O acidente foi registrado na madrugada de sexta-feira (6) e seu sepultamento no sábado foi marcado por muita emoção e homenagens de seus colegas.Página 7A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (9), nota de repúdio sugerida pelo deputado Péricles de Holleben Mello (PT) e proposta pela bancada de oposição contra uma carta pública assinada pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) e outras 27 entidades dos Campos Gerais em apoio ao general Antonio Hamilton Mourão, que defendeu recentemente uma intervenção militar no Brasil.Página 3SegurançaPágina 7Página 3