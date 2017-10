Edição 3092 Online

Fé é devoção

Garotada mostra a sua cara no dia da criança

Horário de Verão inicia neste domingo

Richa descerra placa que reinaugura hospital

'Presos de Tibagi' deverão ser transferidos da cadeia

Dia de Campo mostra cultura

Menor confessa autoria

Homem morre em acidente

STF DECIDIU QUE PARLAMENTARES NÃO PODEM SER AFASTADOS

PG/CARAMURU/VÔLEI ESTRÉIA NESTE SÁBADO NA SUPERLIGA

300 anos de nossa senhora aparecidaFiéis das quatro paróquias católicas de Castro e uma multidão de pessoas, concentraram-se no feriado de quinta-feira (12) no Parque Lacustre para celebrar o ano jubilar que marcou os 300 anos da aparição de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Uma réplica da imagem da Santa percorreu às margens do lago Lacustre, acompanhada por cavaleiros do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, tendo à frente o prefeito Moacyr Elias Fadel Filho. A imagem foi recebida pelo pároco da matriz de Sant`Ana, padre Martinho Luis Hartmann, sob intensos aplausos e depois levada para o palco. Uma missa concelebrada por sacerdotes das paróquias do Rosário, Matriz, Perpétuo Socorro e São Judas Tadeu deu continuidade a solenidade. Muita emoção e religiosidade estava estampada no rosto de dezenas de devotos que aglomeravam-se sob o sol intenso para prestar reverência a padroeira.Página 5Página 6A zero horaA 43ª edição do horário de verão brasileiro começa neste final de semana: à zero hora de domingo será necessário adiantar os relógios em uma hora. A medida é adotada em dez estados e no Distrito Federal, com o objetivo de contribuir para a redução dos níveis máximos de demanda no sistema elétrico nacional. Com a alteração, que vale até 18 de fevereiro de 2018, a Copel espera conseguir um alívio da ordem de 4,5% no consumo simultâneo de energia elétrica.Página 4R$ 3,2 mi para 'Anna Fiorillo'O governador Beto Richa confirmou na solenidade de reinauguração do Hospital Municipal Ana Fiorillo Menarim, recursos da ordem de R$ 3,2 milhões para a compra de equipamentos destinados a unidade hospitalar que, a partir de agora, passa a ser administrada pela Cruz Vermelha Brasileira.Página 3Atendendo pedido da promotoriaAtendendo pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Tibagi em ação civil pública, a Vara da Fazenda Pública da Comarca determinou, liminarmente, a transferência, em até 30 dias, de presos que estão na carceragem superlotada da Delegacia de Polícia da cidade. Conforme apurou o Ministério Público do Paraná após várias visitas à DP, há 40 pessoas presas em condições impróprias de saúde e higiene no local, que tem capacidade para apenas nove.Página 9Da bio trigo genéticaReferência no cultivo do trigo, Tibagi apresenta-se como uma das maiores áreas de cultivo do cereal do Brasil. Em 2016 por exemplo, a produção do trigo na fazenda Fazendinha, de propriedade de Norma Roderjan, chegou a 1,6 hectares semeados graças ao clima favorável e ao potencial genético o que rendeu produtividade média de 4,5 mil kg por hectare.Página 7ATROPELAMENTOAcompanhado do pai e de um advogado, um menor de 16 anos confessou para a polícia civil estar dirigindo o veículo envolvido no acidente que atropelou e matou Thiago Carneiro dos Santos, 27, na madrugada de sábado (7), na rua Javert Madureira, vila Rio Branco.Página 9NA BR - 376O Telemacoborbense Luiz Fernando Oliveira, de 54 anos, morreu no fim da tarde de quinta-feira (12), no trecho urbano da BR-376, em Maringá, após bater sua moto em um automóvel, que acabou se incendiando.Página 9Página 3Página 4