Edição 3093

Estreia amarga

Corrida Maluca foi diversão no Parque Lacustre

Jaguariaíva terá leilão de inservíveis

Engavetamento interdita pista

Sandro Alex confirma mais duas ambulâncias

Nota Paraná garante R$ 2,7 milhões

Munchenfest abre com Pablo Vittar

1 ANO COM A AZUL

Após atirar em desafeto, se apresenta

Feita refém em estacionamento

Hospital pede ajuda para localizar família de atropelado

CEI do Lixo vai convocar depoimentos em Ponta Grossa

Carambeí derrota o último invicto do amador

Torcida castrense marcou presença em pesoQuem assistiu a estreia do Ponta Grossa Caramuru na Superliga Masculina de Vôlei frente ao Volei/Renata, de Campinas, em jogo disputado no sábado (14) na Arena Multiuso, viu uma equipe aguerrida, mas pecando nos detalhes. Chegando a estar comandando o início do segundo e terceiro sets, o time agora ponta-grossense acabou sendo derrotado pelos paulistas em três sets a zero (25/21, 25/21 e 25/20), com o oposto Leandro Vissotto desequilibrando o confronto nos seus 2 metros e 14 de altura.Página 4No domingoA 1ª Corrida Maluca, evento que integrou a 1ª Castro Cidade Alegria, levou centenas de pessoas - a maioria curiosos - a assistir os mais variados tipos de provas envolvendo empresários, professores, padres, e até políticos, na tarde de domingo (14), no Parque Lacustre. Fechando as quinze provas, a disputa final envolveu o prefeito Moacyr Elias Fadel Junior e o deputado federal Aliel Machado.Página 5Página 4Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, no acidente que envolveu três caminhões e um automóvel na PR-151, no trecho entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, no domingo (15).Página 7Para SamuO Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) de Ponta Grossa contará com mais duas ambulâncias ainda em 2017. A garantia do reforço na estrutura do serviço foi dada pelo deputado federal Sandro Alex (PSD), após reunião com o ministro da Saúde, o paranaense Ricardo Barros, na semana passada. O investimento total será de R$ 360 mil, sendo R$ 180 mil cada ambulância, equipada para o atendimento médico à população.Página 365 Entidades de proteção animalO programa Nota Paraná Solidária, idealizado pelo deputado estadual Marcio Pauliki (PDT), já beneficiou 65 entidades de proteção animal em todo o estado. De julho de 2016, quando foi realizado o primeiro sorteio com a participação de entidades, até o momento, a Nota Solidária destinou R$ 2,7 milhões a essas instituições. O programa atende a todas entidades filantrópicas cadastradas no governo do Paraná. A proposta é contribuir para que as instituições tenham mais recursos para custear as despesas e ampliar os atendimentos.Página 3Centro de EventosCom o slogan 'Alegria alemã, diversidade bem brasileira', a 28 Munchenfest promete atrações diferenciadas e para todos os tipos de público nos cinco dias de folia. A começar por Pablo Vittar que no primeiro dia de festa deverá arrastar uma multidão de fãs ao Centro de Eventos.Página 4Desde o ano passado Ponta Grossa conta com um aeroporto ativo, que além de suportar aeronaves executivas, aeromédicas e dispor de aeroclubes, também possui aviação comercial há exatamente um ano, oferecendo voos regulares para Campinas (SP).Página 4Frente a barPassados 24 horas após ter baleado um motorista, em frente ao seu bar, o comerciante Silas Felix Doin apresentou-se no começo da noite de sábado (14), na sede da 43ª Delegacia Regional de Polícia, acompanhado de seu advogado. Edilson Palhano Bueno, de 35 anos, levou dois tiros, um no abdômem e outro no braço esquerdo. O seu quadro clínico inspira cuidados.Página 7Em CastroMesmo o veículo já recuperado, policiais civis e militares de Castro estão a procura do ladrão que roubou um carro no fim da tarde de domingo (15), no estacionamento do Hipermercado Condor.Página 7Em CastroPágina 7Página 3Página 4